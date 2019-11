La bataille des couples : bouleversée, une candidate annonce sa rupture

Ce vendredi 22 novembre, TFX est sur le point de diffuser l'ultime épisode de la saison 2 de La bataille des couples. Après l'élimination de Maxime et Alizée, ils ne sont plus que deux couples dans la maison devenue bien vide. Il s'agit de Vincent et Mélanie et Fanny et Nani. Mais alors que l'issue de la compétition n'a pas encore été dévoilée, les langues commencent à se délier. Et c'est une bien triste nouvelle qu'a annoncée l'un des candidats.

Entre Fanny et Nani, c'est terminé ! C'est la jolie blonde vue dans Les Marseillais et dans La villa des coeurs brisés qui a levé le voile sur son célibat via l'application Snapchat. "Je ne faisais pas de snaps depuis un moment car je n'étais pas trop bien. Je suis à bout (...) J'avais des problèmes concernant tout (...) Avec Nani ça ne va pas et j'ai pris la décision d'arrêter là. J'ai besoin de me reconstruire, d'évoluer", a-t-elle confié à ses followers, non pas sans émotion.

Fanny poursuit en se remémorant son investissement pour que leur couple dure. Un investissement qui a fini par l'anéantir : "J'ai trop mis de ma personne et j'en suis sortie détruite." Les raisons qui l'ont poussée à se séparer de sa moitié sont encore vagues mais la candidate de télé-réalité indique tout de même qu'elles n'avaient "plus les mêmes attentes". Une décision lourde de conséquences qui la bouleverse. "Je ne me reconnaissais plus. Je ne ferai plus jamais partie de sa vie. L'amour c'est compliqué. Je tombe de six étages. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Je n'ai plus envie de rien du tout, c'est extrêmement dur. Les meilleures choses ont une fin."

Sur Instagram, Fanny a ensuite tenu à remercier ses fans pour leurs soutiens. L'occasion pour elle d'ajouter un nouveau message déchirant : "Nani restera mon plus grand amour mais nous nous sommes détruites. Elle sera la seule et unique femme de ma vie, mais au passé. Désormais je ne pense plus qu'à moi..." Cette nouvelle surprend d'autant plus que tout semblait aller pour le mieux entre les deux jeunes femmes. Durant le tournage de La bataille des couples, Nani avait même demandé en fiançailles sa belle...