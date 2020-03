Pékin Express 2020 : Alizée et Maxime éliminés, la police arrête un binôme

Dans le dernier épisode de Pékin Express 2020, c'est Ingrid et Fabrice qui ont perdu le duel final et ont été éliminés. Une défaite qui a eu lieu alors que les candidats se trouvaient aux portes de la Chine. Mardi 17 mars 2020, c'est donc au pays de la célèbre Grande Muraille que la course a continué. Au programme : grandes galères et arrestation par la police !

Un binôme arrêté par la police

C'est dans le désert que débute cette nouvelle étape. Mais avant de prendre la route, les équipes doivent élucider une énigme afin de remplir comme il se doit un bidon d'eau. Ensuite, ils ont 8 km à réaliser à dos de chameau. Un membre du binôme dirige l'animal à l'aide d'un GPS, l'autre doit porter un verre rempli d'eau sur un plateau. Si le verre tombe, l'équipe a trois minutes de pénalité.

Julie et Denis élucident l'énigme rapidement, partent en premier, mais prennent une mauvaise direction. Résultat, ils finissent deuxièmes. À l'inverse, Alizée et Maxime, qui ont énormément galéré pour résoudre le défi mathématique, arrivent finalement avant eux, ils sont deuxièmes ! Place ensuite à l'auto-stop, une énorme galère. Ils essuient tous refus sur refus ou alors on ne leur fait faire que quelques centaines de mètres. Julie et Denis sont même déroutés...

Mais le pire scénario concerne Thomas et Matthieu. Ils sont arrêtés par la police alors qu'ils cherchent une voiture. Au départ, ils pensent que la police veut les aider, mais ils finissent au poste et subissent 4 heures d'interrogatoires ! Presque tous les binômes pensent être derniers, alors quand Alizée et Maxime découvrent qu'ils sont premiers, ils fondent en larmes. Julie et Denis et Pauline et Aurélie n'en reviennent pas non plus d'être qualifiés pour l'épreuve suivante.

Drapeau rouge !

À la clé, le fameux drapeau rouge qui stoppe net l'équipe qui se fait "flaguer". Pour le gagner, chaque binôme est à bord d'un buggy. Le conducteur a les yeux bandés, l'autre le guide. Une fois le parcours terminé, il doit ensuite trouver un coffret enfoui dans le sable. C'est Julie et Denis qui gagnent l'épreuve !

Le couple de Corses se lance et n'a qu'un but en tête : ralentir les autres équipes. Une chose aisée puisque la course débute au milieu du désert et il n'y a pas de voiture. Alizée et Maxime se font arrêter pendant 15 minutes. Thomas et Matthieu quittent leur véhicule et le donnent à Julie et Denis pour qu'ils partent vite sans les pénaliser. Les frères retrouvent vite une voiture et poursuivent la course. Alizée et Maxime sont agacés de voir qu'ils sont les seuls à avoir été pénalisés pendant 15 minutes. C'est alors que Pauline et Aurélie rattrapent les amoureux. Tout se joue entre eux et les blondes, en voyant que le couple a une voiture, s'accroche à elle pour les ralentir. Un comportement qui agace.

Alizée et Maxime finissent par doubler les frères bûcherons... et Pauline et Aurélie. Ils sont bon derniers. Le couple de jeunes mariés, persuadé que les trois autres binômes sont ligués contre eux, n'a qu'une peur : finir dernier.

Alors que Julie et Denis sont premiers, ils tombent sur une route barrée par la chute d'un arbre. Ils font donc un détour. Maxime et Alizée les rattrapent et les doublent, mais, à 200 mètres de l'arrivée, leur chauffeur doit les déposer. Le stress monte, ils ont peur d'être vus. Au final, c'est Julie et Denis qui remportent cette étape, les 10 000 euros et qui se qualifient pour la demi-finale. Ce sont les soeurs lilloises qui sont derrière et elles choisissent d'affronter Alizée et Maxime au Duel final. Ce n'est pas une surprise pour les amoureux qui évoquent une nouvelle alliance entre les trois autres binômes.

Duel final

Ils doivent parcourir 12 kilomètres afin de se rendre sur le lieu de la mission. Ils doivent jouer à un jeu de mémoire au cours duquel il faut reconstituer trente-deux paires de cartes.

Pauline est la première à trouver une voiture et son chauffeur ose rouler sur la bande d'arrêt d'urgence pour la faire avancer le plus rapidement possible. Mauvaise nouvelle pour Maxime qui est coincé dans les bouchons. Il rattrape cependant son retard en finissant rapidement le défi. Le voilà en voiture pour rejoindre la ligne d'arrivée. Malheureusement, son chauffeur se trompe d'adresse. Alizée et Maxime dont donc éliminés.