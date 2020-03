Pékin Express 2020 : Ingrid et Fabrice éliminés, grosses tensions et larmes

La troisième étape de Pékin Express 2020 est la dernière qui se déroule en Russie. Après l'élimination de Cécilia et Matthieu, les cinq binômes qui restent vont devoir participer au Quiz Express. Résumé de ce nouvel épisode particulièrement prenant.

Cette nouvelle étape se déroule à Nijni Novgorod. Les cinq équipes encore en compétition doivent s'arrêter à la mosquée de la ville. Les trois premiers arrivés auront le droit de disputer l'épreuve d'immunité à Iaransk. Mais l'épreuve se complique vite, car le panneau voiture interdite fait son apparition, ils doivent donc poursuivre dans une télécabine qui traverse la Volga et doivent jouer à un jeu bien connu : deviner la personnalité inscrite sur le front de son partenaire qui ne peut répondre que par oui par non aux questions. Lorsque les candidats auront trouvé quatre personnalités, ils pourront descendre de la télécabine (sachant que chaque aller d'une télécabine dure trente minutes).

Thomas et Matthieu et Maxime et Alizée sont les premiers à sortir et, une fois en voiture, ils se suivent, se doublent et se narguent. Du côté d'Ingrid et Fabrice, c'est une catastrophe. La jeune femme bugue complètement et fait perdre beaucoup de temps à son équipe. Les premières tensions apparaissent au sein du binôme d'inconnus. Ils repartent donc pour un nouveau tour, comme Pauline et Aurélie. C'est trente minutes de perdu.

Grosses tensions entre Ingrid et Fabrice

Depuis le passage dans la télécabine, plus rien ne va entre eux. Ils se coupent la parole, ne sont pas d'accord et n'arrivent donc pas à convaincre un conducteur de les accompagner. Voir Aurélie et Pauline les devancer n'arrange rien, évidemment. Résultat, ils sont tellement en retard qu'ils n'atteignent même pas Iaransk.

Julie et Denis essuient un sacré revers. Ils montent à bord d'une voiture. Le chauffeur semble perdu, scrute son GPS. Mais il faut mettre de l'essence et il fait ensuite demi-tour... pour finalement demander son chemin au bout de trente minutes. C'est alors qu'on lui indique qu'il a roulé dans le mauvais sens. Julie est à bout, s'énerve et veut arrêter la course. Elle parle sous le coup de la colère. Leur retard est considérable, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont tout de même toujours en troisième position.

À un moment donné les frères bûcherons et Maxime et Alizée se retrouvent à chercher une voiture au même endroit. Un des frères dit à Maxime qu'ils sont arrivés premiers et qu'ils doivent repartir en premier. Mais les amoureux trouvent en premier un véhicule et partent. Ce comportement déplaît énormément aux bûcherons, pour eux, la règle d'honneur n'a pas été respectée.

Alizée et Thomas arrivent en première position, mais avant de valider leur position, ils doivent cuisiner six blinis chez l'habitant. Ce sont eux qui réussissent cette mission en premier et valident leur position. Les frères suivent avec seulement six minutes d'écart. En troisième position, on retrouve Pauline et Aurélie.

Émotions et galères

Il est temps de trouver une habitation pour les candidats. Un parcours du combattant pour Thomas et Matthieu. Pour Julie et Denis, l'émotion était au rendez-vous. Leur hôte, une dame âgée, leur fait découvrir son potager. Le couple montre ensuite une photo de sa fille Déa. Elle dévoile un cliché de son fils et explique que son mari est mort il y a de nombreuses années. Des confidences qui bouleversent les amoureux. Et Julie n'arrive plus à cacher ses larmes.

Après quatre heures de recherche, les bûcherons galèrent encore. Ils demandent donc à la police s'ils peuvent dormir dans une cellule, mais même là, ils essuient un refus. Ils tapent ensuite à la porte d'une église... mais ne reçoivent pas l'hospitalité. Ils dressent donc une tente dehors, sans avoir mangé après sept heures de recherche.

Épreuve d'immunité

Règle du jeu : un membre du binôme doit répéter une phrase en russe dite par un élève à son coéquipier qui la répète ensuite à un autre binôme. Si ce dernier comprend, le binôme marque un point. Alizée et Maxime, Thomas et Matthieu et Aurélie et Pauline s'affrontent.

Les jeunes mariés remportent trois points, Thomas et Matthieu marquent quatre points, Aurélie et Pauline ont également quatre points. Pour les départager, ils doivent poursuivre l'épreuve jusqu'à la mort subite. Et ce sont les frères bûcherons qui remportent l'immunité. Ils iront donc en Chine.

Quiz Express

Nouvelle épreuve pour les duos. Lorsqu'ils entrent dans une voiture, ils doivent demander au chauffeur de mettre la radio sur 102.2. À un moment, la voix de Stéphane Rotenberg retentit pour poser une question concernant la Russie. Le binôme concerné doit y répondre et, s'il échoue, il doit trouver une autre voiture. Alors qu'ils excellent au départ, Julie et Denis peinent à trouver une nouvelle voiture et craquent, car depuis le début de l'aventure, ils enchaînent les galères. Au final, Maxime et Alizée sont les premiers premiers, Pauline et Aurélie arrivent deuxièmes, Julie et Denis troisièmes, Fabrice et Ingrid quatrièmes et les frères bûcherons (qui sont immunisés) derniers.

Le binôme d'inconnus doit choisir quel duo il souhaite affronter en duel final. Leur choix se porte sur les soeurs. Fabrice affronte Aurélie lors d'une course effrénée. Ils doivent se rendre à Kayuma Nasyri, résoudre une énigme et retrouver Stéphane Rotenberg.

Aurélie et Pauline se sont qualifiées, Fabrice et Ingrid sont donc éliminés.