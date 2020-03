Pékin Express 2020 : Cécilia et Matthieu éliminés, Drapeau noir et massage

Après l'élimination de Maurice et Thierry dans le premier épisode de Pékin Express 2020, six binômes sont encore dans la course : Pauline et Aurélie (finalistes de la troisième saison en 2008), les amoureux Maxime et Alizée (2018), les frères Thomas et Matthieu (ils ont perdu en demi-finale en 2019). Il y a aussi Cécilia et Matthieu (couple vainqueur en 2010 qui s'est séparé il y a huit ans), Ingrid et Fabrice (Fabrice, partenaire de Briac en 2019, et Ingrid, candidate en 2011, seul binôme qui ne se connaît pas) et Julie et Denis (couple finaliste en 2013). Quel duo a été éliminé dans ce deuxième numéro de Pékin Express 2020. Quels ont été les moments forts de cette soirée ? Résumé.

Chapka et Kalinka

Cette deuxième étape en Russie démarre fort, car avant de pouvoir faire de l'auto-stop afin de rejoindre la ville de Murom, les candidats doivent trouver deux chapkas et chanter la célèbre chanson Kalinka avec trois locaux. Une mission vite remplie pour Matthieu et Thomas et Julie et Denis qui trouvent tout ce dont ils ont besoin dans un marché couvert. Pour Alizée et Maxime, cette mission tourne au cauchemar. En même temps, ils cherchent une chapka dans une église et dans un commissariat !

Les binômes prennent ensuite la route. Julie et Denis sont doublés par Pauline et Aurélie. Les ex Cécilia et Matthieu, qui ont du mal à se supporter, sont bons derniers. C'est alors que le panneau "Voiture interdite" fait son apparition. Les candidats doivent poursuivre la route à pied. L'un d'entre eux doit porter un yoke (seau) troué et son partenaire doit faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau dedans (il faut donc aller en chercher chez l'habitant). Précision : tous les yokes n'ont pas le même nombre de trous. Pour définir quelle équipe s'empare de quel yoke, ils tirent une pancarte au hasard.

Matthieu et Thomas tombent sur un seau à six trous, une terrible nouvelle pour les deux frères. Pauline et Aurélie n'ont qu'un trou dans le leur. Ingrid et Fabrice en ont quatre, Julie et Denis, seulement deux, Alizée et Maxime, trois trous, et Cécilia et Matthieu, cinq trous.

À peine a-t-il essayé de porter ses yokes que Maxime les fait tomber. C'est trop lourd, ça fait trop mal. Il sait qu'Alizée et lui sont avant-derniers et estime que cela ne sert à rien de se faire mal au dos, alors que seuls les trois premiers duos sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Alizée n'est pas de cet avis et, comme la semaine dernière avec le kayak, c'est elle qui fait une démonstration de force en portant les yokes. De son côté, Ingrid souffre beaucoup, elle n'est pas loin du malaise, mais le soutien infaillible de Fabrice la porte.

Ingrid frôle le malaise et massage

Thomas et Matthieu arrivent premiers, Pauline et Aurélie sont deuxièmes. Ingrid et Fabrice juste sont derrière, mais, quelques mètres avant la ligne d'arrivée, ils sont doublés par Julie et Denis. C'est un gros coup dur pour eux.

Il est temps pour les binômes de se reposer et de trouver une habitation. Matthieu et Thomas ont notamment découvert les joies du banya (sauna) russe ! De son côté, Ingrid, qui a beaucoup souffert lors de cette journée, a le droit à un massage. Une séance qui donne "un coup de chaud" à Fabrice. De son côté, le sportif se fait lisser les cheveux par Ingrid.

Cécilia et Matthieu, qui ont franchement passé une mauvaise journée, trouvent vite l'hospitalité. Mais ils ne sont pas satisfaits par la grange qu'on leur propose et ils comprennent qu'ils n'auront pas forcément de quoi manger. Ils repartent donc à la recherche d'une autre maison. Après plusieurs refus, la tension monte entre eux... mais ils finissent par trouver une superbe maison.

Épreuve d'immunité et Drapeau noir

Les candidats doivent jouer au gorodki, un sport très populaire en Russie. Il consiste à tirer à l'aide d'une batte sur un ensemble de bouts de bois. Plus le joueur fait sortir de bouts de bois du cadre défini au sol, plus il marque de points. Seul un candidat tire. L'autre doit réaliser un taquin à l'effigie du drapeau russe grâce au temps gagné par les points remportés par son partenaire. Tout se joue entre Julie et Denis et Thomas et Matthieu, car Pauline et Aurélie n'arrivent pas à toucher un seul bout de bois. L'épreuve est finalement remportée par Matthieu et Thomas.

Il reste 200 kilomètres à parcourir pour rejoindre la 5e plus grande ville du pays, Nijni Novgorod. Mais cette partie de la course est un peu particulière, car le Drapeau noir fait son apparition. L'équipe qui se présente avec à l'animateur sera dernière de la course quoi qu'il arrive. Il faut donc s'en débarrasser en le remettant à une équipe adversaire.

Thomas et Matthieu ont la lourde charge de l'attribuer à un binôme. Ils choisissent Cécilia et Matthieu qui se portent même volontaires ! "Il vaut mieux le prendre au début plutôt qu'à la fin", explique Cécilia. Son ex Matthieu n'est pas franchement convaincu.

Alors que tous les binômes prennent la route (sauf Cécilia et Matthieu, propriétaires du Drapeau noir, qui ont quelques minutes de pénalité), Julie et Denis vivent un coup dur, leur chauffeur ne les prend que pour quelques centaines de mètres et s'arrête, ne sachant plus quoi faire. Les amoureux quittent donc la voiture, en trouvent une autre et ont droit au même scénario. C'est à croire qu'ils sont maudits. Au final, ils perdent plus d'une heure ! Troisième voiture, même problème... mais, finalement, le conducteur roule.

Alors que tout le monde finit par avancer, Matthieu et Cécilia prennent une décision étonnante : descendre de leur voiture afin de croiser un binôme et leur donner le Drapeau noir. Ils attendent donc sur le bas-côté... Julie et Denis sont les victimes de cette stratégie.

La première place se joue entre Alizée et Maxime et Ingrid et Fabrice. Chaque binôme emprunte une entrée différente du parc de Nijni Novgorod. Pas de chance pour le binôme d'inconnus, ils sont tombés sur celle qui les oblige à monter 600 marches. C'est donc le couple de jeunes mariés qui gagne cette étape !

Duel final

Julie et Denis choisissent d'affronter Cécilia et Matthieu en expliquant qu'ils s'étaient juré de suivre une règle : choisir les derniers arrivés ou ceux qui leur donneront le Drapeau noir.

C'est Julie qui fait de l'auto-stop contre Matthieu. Ils doivent parcourir dix kilomètres. Matthieu est le premier à atteindre le lieu de la mission. Il apprend qu'il doit trouver quatre couples mariés et qui portent leur alliance et leur faire goûter le pain traditionnel russe.

Julie est la première à faire manger les quatre couples. Mais voilà, elle s'est éloignée de l'endroit où elle doit rapporter le pain, ce qui la met en danger, car Matthieu, lui, n'est pas resté bien loin. Ils reprennent au même moment l'auto-stop. Julie, en larmes, est persuadée d'avoir perdu. Mais c'est elle qui gagne finalement ! Elle fond en larmes de bonheur dans les bras de Denis.