Pékin Express 2019 : Mathieu et Thomas éliminés, Lydia et Mounir se déchirent

Après l'élimination de Kleofina et Julia, ils ne sont plus que trois binômes – Aurélie et Laëtitia, Thomas et Matthieu, Lydia et Mounir – en lice pour gagner le concours Pékin Express 2019. Qui s'est qualifié lors de cette demi-finale ? Réponse dans ce résumé.

Le départ est donné dans la ville de Bucaramanga (Colombie) et la course promet d'être périlleuse, car ce n'est pas une mais trois courses qui attendent les demi-finalistes ! À chaque sprint gagné, une amulette est remportée par une équipe. À chaque défaite, c'est une enveloppe noire qui fait son apparition et l'une d'entre elles est éliminatoire.

Pour la première course, direction Barichara à 120 kilomètres. Thomas et Mathieu sont les premiers à être en difficulté puisqu'ils ne trouvent pas de véhicule. Alors qu'ils finissent par rouler, Laëtitia et Aurélie sont bloquées par la chute d'un arbre. Laëtitia négocie avec les élagueurs pour faire un passage afin de laisser la voiture avancer et ça marche. Mieux, elle négocie carrément une nouvelle voiture tout en libérant la route. Mounir et Lydia sont à leur tour à l'arrêt et perdent patience, surtout lorsque les frères bûcherons les dépassent.

Barichara, qui est connue pour servir le meilleur café du pays, a inspiré la première épreuve de la soirée. Ils doivent réaliser une course de garçons de café. Un membre de chaque binôme a les yeux bandés pendant que l'autre le guide. Il faut remplir son récipient pour continuer la course. Si les soeurs et les frères communiquent bien, Lydia et Mounir ne s'entendent pas et perdent beaucoup de temps. Laëtitia et Aurélie sont les premières à repartir, l'ex-couple part en dernier. À l'issue de cette première course de cette demi-finale, Laëtitia et Aurélie ont gagné l'amulette, l'enveloppe noire va à Mounir et Lydia qui l'ouvriront à la fin de l'étape.

Course en rafting, frères en galère

Après une nuit chez l'habitant, place au deuxième sprint. En plus de faire de l'auto-stop pour atteindre Puerto Miranda, les binômes doivent convaincre deux personnes de faire du rafting avec eux ! Contrairement aux autres équipes, Thomas et Matthieu font le choix de d'abord chercher des partenaires pour faire du rafting avant de se rendre sur les lieux où se déroule la course nautique et cela semble payer. Ce sont les soeurs qui sont le plus en difficulté jusqu'à ce que des personnes les aident à trouver des champions de rafting. Sur l'eau, les émotions sont fortes et tous les binômes se donnent à fond. Une fois la terre ferme retrouvée, mauvaise surprise, les candidats doivent réaliser une épreuve avec comme défi de l'eau à récupérer.

Thomas et Matthieu sont premiers et repartent faire de l'auto-stop. Les deux autres binômes sont au coude-à-coude. Et comme toujours, Mounir et Lydia se disputent et perdent du temps. Ils reprennent la course en dernier. Les frères bûcherons ont été rapidement déposés sur le bas-côté et n'arrivent pas à trouver une nouvelle voiture. Aurélie et Laëtitia finissent par les doubler, l'ex-couple également ! À la fin de cette deuxième course, Laëtitia et Aurélie gagnent l'amulette, Matthieu et Thomas héritent de l'enveloppe noire.

Élimination et larmes

Pour le troisième sprint, les candidats doivent faire une couse d'orientation à pédalo afin de récupérer sur une lagune les pièces d'un casse-tête. Pour ne rien arranger, dès que le pédalo bouge un peu trop, une alarme retentit et les équipes héritent d'une minute de pénalité.

C'est mal parti pour Lydia et Mounir. Le duo a indiqué le nom d'un village qui est en fait à plus de trente kilomètres de la lagune ! La jeune femme craque et pleure en se rendant compte de son erreur. Les soeurs sont déjà sur la lagune, mais ne trouvent pas les pièces du casse-tête, car elles ont du mal à se repérer. Les frères, eux, n'ont pas ce problème. Ils prennent la tête de la course, réussissent leur casse-tête et finissent en premier ! Mounir et Lydia sont deuxièmes en montant dans une voiture de police. Les soeurs sont bonnes dernières et héritent de la dernière enveloppe noire. Alors, qui a tiré l'enveloppe éliminatoire ? Ce sont malheureusement les frères. Mathieu et Thomas sont donc éliminés, ce qui brise le coeur de Laëtitia et Aurélie.