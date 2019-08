Pékin Express 2019 : Lydia et Mounir ont rompu !

Entre Lydia et Mounir de Pékin Express 2019 c'est fini ! Le couple qui s'est marié en 2016 a annoncé sa rupture. Une nouvelle qui risque fort de choquer les téléspectateurs, lesquels sont encore témoins de leur complicité dans l'émission.

Miraculé dans le dernier épisode diffusé sur M6, le duo s'est montré très amoureux à l'antenne. Mais voilà, dans la réalité, ils ne sont plus ensemble. "Suite à de nombreuses questions concernant ma relation avec Lydia, j'ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Nous nous sommes séparés bien avant la diffusion. Cela n'a nul rapport avec l'aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir. Je luis souhaite sincèrement une bonne vie. Merci de continuer à nous suivre et de profiter de cette magnifique aventure", a écrit le jeune homme de 27 ans lundi 12 août. Celui-ci n'a pas indiqué les raisons de leur séparation.

Si de nombreuses question ont fusé quant à la nature de leur relation c'est notamment parce que les comptes Instagram des deux candidats de Pékin Express laissaient présager que le duo n'était plus en couple. Elle a supprimé toutes les photos de son époux et lui de son épouse. De plus, Mounir n'a pas passé ses vacances d'été avec sa femme mais avec des amis. Parmi eux, Nessim, vu dans Koh-Lanta 2015.

De son côté, Lydia ne s'est pas exprimée sur le sujet. Lundi 12 août, elle a fait la fête jusqu'à 4h du matin avec Briac, un autre candidat de Pékin Express venu quelques jours à Paris. Le jeune homme a également vu Mounir de son côté.