Briac (Pékin Express 2019) blessé : "Ça suintait, c'était dégueulasse"

Briac et Fabrice forment l'un des duos les plus marquants de cette saison de Pékin Express 2019. Ces deux compères qui ne se connaissaient pas avant le début de la compétition s'entendent à merveille et sont des adversaires redoutables. Interviewés par Purepeople.com, les complices nous ont raconté une anecdote de tournage pas très ragoûtante.

Environ trente ans les séparent, ils ne sont pas de la même région, ne se seraient sans doute jamais fréquentés dans la vie, mais, grâce au programme de M6, ils sont devenus presque inséparables. "On s'appelle toutes les semaines, on s'envoie des petits messages, des petites photos", confie Fabrice. Pour Briac, leur rencontre est "sincère" et, avec le recul, il n'aurait pas pu imaginer meilleur partenaire. C'est donc deux hommes très complices que nous avons croisés et interrogés. On leur a notamment demandé de balancer un dossier sur l'autre et Fabrice ne s'est pas fait prier : "Tu t'es tapé quand même un sacré truc aux fesses."

Hilare, Briac a donc raconté : "Ah oui ! J'ai eu un gros eczéma à la cuisse qui m'a fait super mal, car il y avait des croûtes dessus. Les médecins m'ont mis un pansement et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais le lendemain, ça a fait de la merde, et ça a tout pris ma jambe derrière jusqu'à la pliure des fesses. Du coup, ça faisait mal quand je marchais et ça me grattait. (...) Le soir le caleçon collait dessus, ça suintait, c'était dégueulasse."

Fabrice a ensuite ajouté, lui aussi en riant : "Et tous les soirs, il me demandait de regarder où ça en était... c'était pas beau. On a eu des fous rires là-dessus."

Des mois après le tournage, Briac a toujours des traces de cet incident. Un beau souvenir de tournage !

