Pékin Express 2019 : Lydia et Mounir miraculés, trek épuisant et destins liés

Après l'élimination de Fabienne et Jade, les six binômes qui sont encore dans la course découvrent le Costa Rica. Au programme de cet épisode du 8 août 2019 : un trek avec ralentisseur ! Autant dire que les tensions sont à leur comble. L'épuisement également. Une nouvelle règle fait aussi une apparition : les destins liés.

Destins liés et grosses tensions

Comme le dit si bien Fabrice : "On n'est pas dans Pékin Express pour beurrer des sandwichs." Et le concurrent n'a pas tort car lui et ses adversaires découvrent que cette nouvelle journée de course commence par une mission qui n'est pas évidente. Chaque équipe doit réaliser un "puzzle" dont le modèle est dans un récipient qu'il faut remplir avec l'eau du lac. Et ils n'ont aucun contenant pour le faire. Tous finissent par se dénuder et s'aident de leurs vêtements pour ramener de l'eau. Thomas et Mathieu (les frères bûcherons) gagnent l'épreuve. Ils remportent le droit de former deux binômes au destin liés. Ces duos doivent se présenter en même temps face à Stéphane Rotenberg lors de chaque étape du jeu. En cas de victoire ou d'échec la sentence est la même pour les deux équipes. Thomas et Mathieu associent Mounir et Lydia à Julia et Kleofina qui ont droit à un téléphone pour communiquer tout au long de la course.

Course folle et ralentisseurs

La course en voiture est lancée et les frères bûcherons essuient un sacré revers. Leur conducteur les déposent à l'entrée du parc national et non du parc géologique qui est distant de sept kilomètres. Paniqués, ils demandent de l'aide en français et s'étonnent qu'on ne les aide pas ! Ils tombent heureusement sur un Français qui accepte de les prendre avec lui. Et faute de place dans sa voiture, il laisse sa compagne sur le parking !

Après quarante-cinq kilomètres réalisés en voiture, les candidats tombent sur le panneau voiture interdite. Ils doivent poursuivre à pieds avec un ralentisseur. Laëtitia et Aurélie sont les premières à débuter le trek, une boucle autour du volcan Arenal de douze kilomètres de long, et choisissent de faire la route avec une femme locale, Sonia (60 ans), et deux cages contenant une poule chacune. La dame les ralentit grandement puisqu'elle multiplie les pauses. Thomas et Mathieu arrivent deuxièmes et porte un sac de café pesant 23 kilos. Martine et Steve font le trajet avec des enfants surexcités et deux barils de 20 litres d'eau. Fabrice et Briac portent des bananes et Kleofina et Julia marchent avec de têtus porcelets. Enfin, Mounir et Lydia héritent d'un âne.

A mi-parcours, les équipes ont une nouvelle mission : parier sur le binôme qu'elles pensent voir apparaître après elles. Et il vaut mieux voir juste car tant que le binôme sur lequel la team a misé n'est pas là, les équipes ne peuvent pas repartir ! Elles doivent aussi échanger de ralentisseur avec l'autre équipe.

Thomas et Mathieu misent sur Laëtitia et Aurélie. Mais c'est Briac et Fabrice qui débarquent. Le binôme d'inconnus parie pour sa part sur Martine et Steve. C'est Laëtitia et Aurélie qui arrivent ensuite. Les frères bûcherons repartent donc avec le ralentisseur Sonia. De leur côté, les soeurs misent sur Kleofina et Julia. Steve et Martine se montrent enfin ce qui permet à Briac et Fabrice de reprendre la course avec les enfants surexcités...

A l'issue de ce trek, c'est Fabrice et Briac qui sont premiers. Thomas et Mathieu ainsi que Martine et Steve, qui sont en deuxième et en troisième position, participent donc eux aussi à l'épreuve d'immunité.

Épreuve d'immunité, nouvelle course

Les candidats doivent tirer à l'arc et faire le meilleur score. Puis, un membre de chaque binôme fait de la tyrolienne et vise, à l'aide d'un sac qu'il jette, une valeur négative qui lui permet de rétrograder une des autres équipes.

Au tir à l'arc, Fabrice et Briac obtiennent 12 points. Thomas et Mathieu 8 points. Martine et Steve, 14 points. Puis, à la tyrolienne, Briac et Steve visent à côté et ne peuvent rétrograder personne. Mathieu réussi à obtenir une valeur négative de dix poins et rétrograde Martine et Steve. C'est donc Briac et Fabrice qui remportent l'immunité.

Pour le reste de la course, les candidats doivent parcourir 266 kilomètres et aller à Playa Palo Seco. Fabrice et Briac tombent sur un conducteur qui accepte de les emmener le plus loin possible. Kleofina et Julia qui ont leur destin lié à Mounir et Lydia trouvent une voiture qui accepte de prendre les quatre candidats. Faut-il encore que le couple soit là. Heureusement, ils finissent par se retrouver et repartir.

Mathieu et Thomas eux font un détour car le chauffeur doit déposer un colis à sa femme et quitte la route principale. C'est du temps perdu pour les frères bûcherons. Pour ne rien arranger leur chauffeur décide de changer de voiture et demande à son fils de les emmener pour la suite. Finalement tout ne va pas si mal pour eux puisqu'ils poursuivent la route dans une voiture de sport, très rapide.

À 5 kilomètres de l'arrivée, les concurrents tombent sur le panneau voiture interdite. La suite s'effectue à vélo mais il n'y a qu'un deux roues pour le binôme. L'autre candidat doit donc courir alors qu'il fait 40 degrés. C'est Fabrice et Briac qui gagnent cette étape avec une belle avance. Steve et Martine sont deuxièmes. Laëtitia et Aurélie troisièmes.

Le duel final se joue donc entre les binômes liés : Mounir et Lydia, Kleofina et Julia.

Duel final

Kleofina et Mounir doivent se rendre à Quepos, trouver un habitant qui s'appelle Manuel ou Antonio, et revenir.

Arrivée en premier en ville, la Miss crie après d'éventuels Manuel et Antonio. Des passants lui montrent du doigt des directions mais ils indiquent en réalité le parc national Manuel Antonio qui se trouve non loin de Quepos. Elle et Mounir sont à deux doigts de devenir fous. C'est finalement le jeune marié qui trouve un Antonio en premier. Kleofina y arrive quelques minutes plus tard. La course folle reprend alors et le chauffeur de la Miss emprunte un raccourci. C'est finalement elle qui arrive en premier !

Miundir et Lydia ont de la chance car cette épreuve est non éliminatoire. Ils continuent donc l'aventure avec un handicap pour la prochaine étape. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, il est question de onze ananas qu'ils doivent porter à bout de bras.