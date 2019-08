Pékin Express 2019 : Fabienne et Jade éliminées, Fabrice filmé nu sous la douche

L'aventure Pékin Express 2019 continue pour les binômes toujours en compétition. Après l'élimination du père et du fils Patrice et Benjamin, les téléspectateurs ont retrouvé Fabienne et Jade (mère et fille), Laetitia et Aurélie (deux soeurs très différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (les inconnus) et Kleofina et Julia (Miss Provence et Miss Côte d'Azur 2017) pour cette troisième étape, diffusée le 1er août 2019, sur M6.

Les candidats ont découvert la zone la plus sauvage du Guatemala, Livingston. Afin d'y parvenir, ils ont ramé dans tous les sens du terme car il n'y avait pas de route pour y accéder. On vous résume tout !

Des candidats qui rament et deux remontadas

Cela commençait fort. Après avoir rejoint l'animateur Stéphane Rotenberg, les candidats ont découvert qu'ils devaient se rendre à Livingston. Les trois premières équipes étaient qualifiées pour l'épreuve d'immunité et la première récupérait le "téléphone express". Mais ce n'était pas si simple. Avant de devoir ramer, ils devaient remporter un blind test musical. Le but ? Trouver des joueurs de marimbas (un xylophone local) qui jouaient des chansons françaises. Tous devaient deviner le titre du tube ainsi que l'interprète pour avoir les consignes pour la suite de la course.

Si Martine et Steve et Laetitia et Aurélie n'ont pas eu trop de mal à trouver les chansons, Mounir et Lydia ou Mathieu et Thomas ont eu plus de mal. Une fois tous les binômes qualifiés, ils ont découvert qu'ils devaient commencer la course en jet-ski, puis en barque à contre-courant. Cela a donné lieu à une nouvelle scène de dispute magique entre les deux soeurs. Pour ne rien arranger, elles se sont retrouvées dans l'eau car leur moyen de locomotion s'est retourné.

Steve et Martine ont aussi eu bien du mal à trouver leur équilibre au départ. Mais une fois qu'ils ont réussi, ils ont dépassé tout le monde. Briac a vu rouge, d'autant plus que Fabrice et lui n'arrivaient pas à garder une trajectoire. Mathieu et Thomas ont aussi rattrapé leur retard. Et on peut dire qu'ils ont fait une belle remontada car ils sont arrivés premiers de la course. Ils étaient ainsi qualifiés pour l'épreuve d'immunité et ont décroché le "téléphone express". Ils étaient suivis par Steve et Martine. Épuisée, cette dernière n'a pu retenir ses larmes face à Stéphane Rotenberg. La troisième position se jouait entre les jeunes mariés et les inconnus. A bout, Lydia a voulu abandonner, de quoi exaspérer son mari. Finalement, ce sont Fabrice et Briac qui ont fini troisièmes.

Retour du drapeau noir

Tous les binômes ont ensuite passé une nuit chez l'habitant. Et Fabrice a surpris Briac en prenant une douche... complètement nu. Des images qui devraient ravir les admiratrices du candidat. Julia a quant à elle fêté ses 23 ans chez ses hôtes. Le lendemain, les trois qualifiés pour l'épreuve d'immunité ont retrouvé Stéphane Rotenberg dans un restaurant. Leur but ? Réaliser un tapado, une sorte de bouillabaisse de la région. Fabrice, Mathieu et Martine devaient mémoriser la recette pour ensuite la partager avec leur binôme afin de la réaliser à l'aveugle. Ce sont Martine et Steve qui ont remporté l'épreuve. Ils ont donc eu la chance de passer une nuit dans un hôtel de luxe, à Guatemala City, et de survoler la région en hélicoptère. Ils étaient également qualifiés pour la prochaine étape.

Pour les autres, la course continuait à Puerto Barrios... avec le fameux drapeau noir. Et cette année, la règle avait changé. Le binôme qui franchissait la ligne d'arrivée avec le drapeau noir allait directement en dernière place. Pour passer le drapeau à une autre personne, il suffisait de croiser une autre équipe à pied ou en voiture. Steve et Martine devaient désigner qui débutait la course avec le drapeau. Ils ont choisi Laetitia et Aurélie.

Les deux soeurs ont vite donné l'objet à Kleofina et Julia. Elle ont ensuite volé la voiture que Lydia et Mounir avaient arrêtée. Comme si cela ne suffisait pas, ces derniers ont récupéré le drapeau noir. Fort heureusement, les deux frères n'étaient pas loin, les jeunes mariés leur ont donc donné. Il est ensuite allé de mains en mains et ce sont Fabienne et Jade qui ont terminé avec. Elles devaient donc réussir le duel final pour ne pas être éliminées et ont choisi d'affronter Laetitia et Aurélie.

Fabrice et Briac étaient quand à eux hors de danger car ils sont arrivés premiers. Ils étaient suivis de Mounir et Lydia.

Duel final et élimination

Seul un membre des deux binômes devait disputer la course. Jade et Aurélie avaient la lourde tâche d'assurer la course. Elles devaient se rendre à la Tour Eiffel du Guatemala au bout de la ville et devaient revenir avec 35 quetzal (la monnaie locale) sur la Place de la Constitution. Pour gagner cet argent, elles devaient cirer des chaussures.

Après une course effrénée, c'est Laetitia qui est arrivée première. Et malheureusement pour Fabienne et Jade, l'épreuve était éliminatoire. C'était donc la fin de l'aventure pour la mère et la fille.