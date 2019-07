Pékin Express 2019 : Patrice et Benjamin éliminés, coup de coeur pour Fabrice

Patrice et Benjamin (père et fils), Fabienne et Jade (mère et fille), Laëtitia et Aurélie (deux soeurs très différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (les inconnus) et Kleofina et Julia (Miss Provence et Miss Côte d'Azur 2017) étaient de retour pour la deuxième étape de Pékin Express 2019 au Guatemala, ce jeudi 25 juillet 2019, sur M6.

La semaine passée, Patrice et Benjamin pensaient être éliminés. Mais Stéphane Rotenberg leur a annoncé qu'ils étaient toujours dans la course. Leur but ? Terminer parmi les trois premiers afin de réintégrer l'aventure. Et attention, les autres binômes ne devaient pas les voir, auquel cas ils étaient éliminés d'office.

Gros avantage pour les Miss

En ce début de quatrième jour de tournage, les binômes ont retrouvé Stéphane Rotenberg. Ils ont appris que la deuxième étape débutait à Coban. Tous avaient trois jours pour parcourir 550 kilomètres et se rendre à San Felipe de Mara. Avant cela, chaque équipe a tiré une enveloppe et y a découvert une pièce de monnaie. Il y était inscrit l'année de fabrication, toutes différentes pour chaque duo. Tous devaient se rendre au marché de Coban afin d'en trouver une identique à la sienne. Une fois leur objectif atteint, ils devaient rejoindre l'animateur à la sortie de la ville. La première équipe sur place était qualifiée d'office pour la semaine suivante et pouvait profiter de trois jours de détente.

Plus motivés que jamais, les candidats sont partis à la recherche d'un véhicule pour se rendre au marché. Briac et Fabrice se sont crus dans un film d'action en embarquant dans une voiture de police. Cela leur a permis de doubler de nombreux concurrents, une situation jouissive pour le jeune homme de 21 ans qui était très compétiteur. Pendant ce temps, Patrice et Benjamin ont rejoint Stéphane Rotenberg pour qu'il leur rappelle les règles.

Après trente minutes de route, les candidats sont arrivés quasiment en même temps au marché pour trouver la pièce correspondante. Les frères Thomas et Mathieu avaient bien du mal à se faire comprendre avec leur espagnol approximatif. Patrice et Benjamin luttaient quant à eux pour ne pas se faire voir des autres participants. Ils ont heureusement réussi leur mission, tout comme leurs concurrents. Après les départs de ces derniers, ils ont enfin fait de l'auto-stop pour rejoindre Stéphane Rotenberg en toute discrétion, à Puente En Arco.

Les Miss et les soeurs étaient au coude-à-coude. Finalement, ce sont Kleofina et Julia qui étaient en tête. Si elles étaient déçues de ne pas avoir gagné, Laetitia et Aurélie ont découvert qu'elles héritaient du téléphone. Elles ont donc pu appeler l'un de leurs proches, utiliser un traducteur ou encore un GPS.

Où sont Patrice et Benjamin ?

Une fois tous les binômes officiellement en compétition à ses côtés, Stéphane Rotenberg leur a dévoilé que Patrice et Benjamin étaient toujours là et qu'il fallait les toucher pour les mettre hors course. Un coup de massue pour les participants qui voulaient leur mettre la main dessus pour définitivement les éliminer. Lors de leur nouveau périple pour se rendre à Flores, Fabrice, Briac, Steve, Martine et les autres étaient donc aux aguets.

Ce sont Laetitia et Aurélie qui les ont découverts en premier dans un pick-up. Mais elles n'ont pas pu poursuivre leur course car leur chauffeur ne pouvait pas monter la montagne avec son véhicule. Malgré quelques galères, tous les binômes se sont rapprochés de leur point de rendez-vous après un voyage périlleux. De quoi émouvoir Steve qui a fait un lapsus culte : "Ça donne du baume au cul." Fous rires garantis.

Loin de tout ce stress, Kelofina et Julia ont profité de leur séjour dans un hôtel. Au programme : mojitos, baignade, promenade et rires. Les autres binômes ont dû trouver un hébergement pour la nuit, l'occasion de vivre d'autres moments inoubliables avec des locaux. Laetitia a pu appeler sa famille et donc parler à ses deux enfants de 1 à 6 ans. "C'est la première fois que je laisse mes enfants", a-t-elle confié en larmes. Patrice et Benjamin étaient une fois de plus en train de blaguer. Après qu'ils ont expliqué à leurs hôtes qu'ils ne devaient pas être vus des autres concurrents, la famille leur a proposé des vêtements de femme afin qu'on ne les reconnaisse pas. C'est donc maquillés, avec une robe et des petits accessoires qu'ils ont repris la course le lendemain.

Épreuve d'immunité et élimination

Briac et Fabrice sont arrivés les premiers. Ils étaient suivis par Jade et Fabienne, puis Steve et Martine. Ces trois équipes ont eu la chance d'être qualifiées pour l'épreuve d'immunité qui se déroulait à Tikal. Le principe ? Reconstruire un temple maya avec des pièces géantes pendant que leur binôme portait à l'aide d'une corde le modèle. Le coach et sa cliente ont remporté le jeu et étaient donc qualifiés pour la troisième étape.

Nouvelle nuit chez l'habitant et Fabrice est tombé sous le charme de son hôte. Une jeune femme très sportive comme lui et qui a été élue Miss Flores. "Elle est trop fraîche", a aussi confié Briac. Dans le même temps, les autres binômes dansaient ou chantaient. Des soirées festives.

Le lendemain, reprise de la course pour les candidats, à l'exception de Kléofina et Julia, et Steve et Martine. Heureusement pour cette dernière qui avait de plus en plus mal à sa blessure à la cheville, qu'elle s'était faite lors de la première épreuve. Elle a donc appelé un médecin afin qu'on lui pose une attelle. Ceux qui participaient encore à la course devaient se rendre à Castillo De San Felipe.

Le binôme qui a remporté cette deuxième étape est Laetitia et Aurélie. Les jeunes mamans ont gagné l'amulette d'une valeur de 10 000 euros. La deuxième et la troisième place étaient occupées par Fabrice/Briac et Steve/Martine.

Patrice et Benjamin étaient donc éliminés définitivement de l'aventure.