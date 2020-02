Fabrice (Pékin Express) blessé après un échec amoureux : son geste radical

Prochainement, les personnes qui le suivent pourront le retrouver à la télévision. Fabrice a en effet été sélectionné pour participer à la saison anniversaire de Pékin Express, baptisée Retour sur la route mythique, diffusée à partir du 25 février. Pour les 15 ans de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, la production a fait appel à d'anciens candidats. Fabrice fera équipe avec Ingrid (saison 7, en 2011). On retrouvera également le couple Alizée et Maxime (saison 11, 2018), les soeurs lilloises Pauline et Aurélie (saison 3, 2008), le père et le fils Maurice et Thierry (saison 11), le couple Cécilia et Mathieu (saison 5, 2010), les amoureux corses Julie et Denis (saison 9, 2013), les frères bûcherons Thomas et Mathieu (saison 12, 2019).

Comme pour la première édition, les participants ont eu la chance de s'envoler pour Moscou, en Russie, pour le début de la course. Ils sont également passés par la Mongolie-Intérieure pour finir en Chine, à Pékin. Leur objectif ? Remporter les 100 000 euros en jeu.