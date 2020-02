Pékin Express 2020 : Marine et Thierry éliminés, scènes de ménages et vodka

L'émission Pékin Express (M6) 2020 fête ses 15 ans ! Pour cette édition intitulée Retour sur la route mythique, le trajet est exactement le même que celui de la toute première saison, tournée en 2006. Sept binômes qui ont déjà participé au programme sont également de retour. Il s'agit de Maurice (82 ans) et de son fils Thierry (ils ont échoué au pied du podium en 2018), Pauline et Aurélie (finalistes de la troisième saison en 2008), les amoureux Maxime et Alizée (2018), les frères Thomas et Matthieu (ils ont perdu en demi-finale en 2019). Il y a aussi Cécilia et Matthieu (couple vainqueur en 2010 qui s'est séparé il y a huit ans), Ingrid et Fabrice (Fabrice, partenaire de Briac en 2019 et Ingrid, candidate en 2011, seul binôme qui ne se connaît pas) et Julie et Denis (couple finaliste en 2013). Au programme de cet épisode, des scènes cultes et des déceptions.

Une tête dans un mur, une voiture dans un ravin

C'est dans le métro de Moscou que les candidats attendent le départ de la course. Un seul membre du binôme peut retirer le bandeau qui lui cache la vue et doit guider son partenaire. Des rôles qu'ils doivent échanger dès qu'ils entendent une sonnerie. Les joueurs doivent rejoindre en métro la célèbre place Rouge afin de récupérer les instructions pour la course. Thomas et Matthieu décident de prendre le premier métro qui passe et ce n'est pas le bon.

Lorsque Denis guide Julie, le ton monte très vite et le couple ne cesse de s'embrouiller. Alors qu'il n'est pas très attentif quand il s'agit de bien guider sa compagne, elle finit la tête dans un mur et lui fait ensuite louper une marche !

Deux heures plus tard, Alizée et Maxime sont les premiers à sortir du métro. Ils apprennent qu'ils doivent se rendre à la Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux à 150 kilomètres de là.

Si Ingrid et Fabrice les suivent de près et Cécilia et Matthieu prennent beaucoup de retard, Pauline et Aurélie voient la voiture qu'elles ont arrêtée... finir dans un ravin ! Elles aident donc le conducteur la remettre sur la route et repartent avec la voiture. Autre galère, le chauffeur de Thomas et Matthieu s'arrêtent sur l'autoroute, car il a besoin de prier. Ils prennent du retard.

Alizée et Maxime arrivent les premiers. Thomas et Matthieu sont derniers.

Place à la première nuit chez l'habitant. Ce qu'il faut en retenir, c'est la soirée alcoolisée de Thomas et Matthieu qui ont trinqué mainte fois avec de la vodka. Les grands gaillards habitués aux vins bourguignons se sont "nettoyé les tuyaux". Résultat, une bouteille entière a été bue. Il y a aussi Maxime qui a tapé dans l'oeil d'une habitante qui ne voulait qu'une chose, danser sur du Garou avec lui.

Épreuve d'immunité

Maxime et Alizée, Pauline et Aurélie, Fabrice et Ingrid, Julie et Denis sont qualifiés.

Règle du jeu de la première manche :

Chaque équipe doit tenir en équilibre sur une poutre située dans le lac, et tenir une minute.

Maxime et Alizée qui sont arrivés premiers décident de faire équipe avec Fabrice et Ingrid. Ils affrontent donc Pauline, Aurélie, Julie et Denis. C'est très serré, mais c'est finalement l'équipe formée par Pauline, Aurélie et Julie et Denis qui gagne, car les autres ont chuté cinq secondes avant la fin du chrono !

Deuxième manche :

Chaque binôme se retrouve sur une bascule et, cette fois, il doit tenir 30 secondes. C'est Pauline et Aurélie qui remportent l'immunité. Elles sont qualifiées pour la prochaine étape.

Embrouilles sur le lac, un candidat dans l'eau

Il faut à présent atteindre la ville de Iaroslavl (150 km plus loin). Une fois encore, Maxime et Alizée partent les premiers, mais leur chauffeur fait le plein d'essence et ils voient plusieurs binômes les doubler. Maurice (82 ans) et son fils Thierry sont derniers, car leur conductrice roule très lentement. Vient alors le premier panneau "voiture interdite" de cette édition. Les candidats découvrent qu'ils doivent continuer en kayak. Problème : il n'y a qu'une seule rame et il faut parcourir 8 km. Cécilia et Matthieu ne sont pas déposés au bon pont et perdent beaucoup de temps. Un coup dur alors qu'Ingrid et Fabrice commencent déjà à ramer.

Pour Alizée et Maxime, cette séance de kayak rime avec dispute. La jeune mariée a demandé à son époux de ramer, mais elle constate vite que c'est une erreur. Elle prend la pagaie, hurle et donne tout ce qu'elle a. "Tu es la meilleure, bébé !", tente-t-il pour l'encourager. Elle répond de façon très sèche : "Tais-toi !!!" La pauvre Alizée, à bout de force, finit par pleurer.

Pour Julie et Denis, cette partie de la course est une catastrophe. Ils n'arrivent pas à garder le cap et tournent en rond. La tension monte, Denis hurle et perd ses moyens. En s'agaçant avec sa pagaie à la main, il finit par la faire tomber dans l'eau ! Il doit donc se mouiller pour la récupérer... et se remet à ramer.

Ingrid et Fabrice remportent cette première étape de Pékin Express. Ils sont suivis de Thomas et Matthieu et Maxime et Alizée.

Duel final

Maurice et Thierry sont derniers. Ils choisissent d'affronter Alizée et Maxime pour le duel final éliminatoire. Il y a deux ans, lors de la cinquième étape de Pékin Express, c'est Thierry qui a éliminé le duo justement lors du duel final. Il veut donc affronter Maxime une deuxième fois. Son père et lui font croire que leur choix est dû au hasard. Pour ce faire, le fils ferme les yeux, tourne sur lui-même et désigne faussement le couple. Les amoureux ne sont pas dupes et trouvent la façon de faire du père et du fils "dégueulasse".

Maxime monte en premier dans une voiture pour rejoindre le lieu du défi où l'attend un casse-tête. Ils finissent l'épreuve quasi en même temps (Maxime réussit tout de même le casse-tête en premier). Chacun trouve une voiture et Maxime retrouve Alizée en premier. Ils pleurent de joie et ne cessent de s'embrasser.

Pour le père et le fils, c'est un coup dur. Le tout s'est joué à 2 minutes 40 secondes. Ils sont éliminés.