Alizée (Pékin Express) maman : Le prénom exotique de sa fille révélé

La petite fille d'Alizée et de Maxime Langlais est née ! Le couple, qui a participé à Pékin Express en 2018 et en 2020 sont parents. L'heureuse nouvelle a été annoncée le 18 octobre 2020 sur Instagram. Comblée, la jeune maman a publié la première photographie de son bébé. Sur le cliché, on la découvre en train d'allaiter son nourrisson mais aussi son mari, assis à côté d'elle, et fou de joie !

En légende, elle écrit : "Notre petite Thi-Waï a fait de ce 15 octobre 2020 le jour le plus beau de notre vie. Nous sommes tellement heureux et comblés par ce petit être que l'on aime déjà d'un amour indescriptible." De son côté, le papa a partagé la même photo sur son compte en commentant : "Welcome, Welcome ! 3,750 kg, 52 cm, des yeux bridés, une chevelure de monkey, un nez d'asiatique, les lèvres de sa maman, les pieds de son papa. Thi-Waï le fruit de notre amour est née".