Alizée (Pékin Express) déjà enceinte de son 2e enfant : dépression, sexe du bébé... elle se confie

Alizée et Maxime, candidats de Pékin Express en 2018 et en 2020, ont été les premiers surpris et ont surpris tout le monde en dévoilant l'arrivée de leur deuxième enfant. En story Instagram, jeudi 24 juin 2021, et quelques jours seulement après la grande annonce, la jolie brune en a dit plus sur cette grossesse inattendue et sur les moments difficiles qu'elle a vécus les trois premiers mois.

Déjà parents d'une petite fille prénommée Thi-Waï, né le 15 octobre 2020 (elle a donc 8 mois), les amoureux s'apprêtent à pouponner à nouveau. Une surprise pour eux qui voulaient un deuxième enfant mais pas aussi rapidement. Alizée a raconté sur la plateforme de partage d'images : "Thi-Waï avait 5 mois quand c'est arrivé. Ça s'est fait du premier coup." Une réussite rapide qui a étonné le couple qui avait mis plus de temps pour concevoir leur premier enfant. "On avait envie d'un enfant rapproché mais on a été surpris que ça aille aussi vite, tant mieux", a-t-elle poursuivi.

Alizée a su très tôt qu'elle était enceinte et ce pour une raison très étonnante. Elle a expliqué : "Je l'ai su avant même mon retard de règles car j'avais mal aux dents et c'est quelque chose qui n'arrive jamais." Si le couple ne souhaite pas connaître à l'avance le sexe de l'enfant, il est probable que ce soit un garçon. Alizée explique en effet que, contrairement à sa première grossesse, elle n'a pas eu de graves nausées.

En revanche, elle a connu des moments de down : "Il y a des jours où j'étais en dépression, je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, le micro-onde était sale et j'ai pleuré sans savoir pourquoi." Une période qui a quand duré trois mois. Aujourd'hui Alizée va mieux et prépare l'arrivée de son deuxième enfant avec Maxime.