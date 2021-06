Alizée et Maxime (Pékin Express) attendent un 2e enfant, 8 mois après la naissance de Thi-Waï

Comblés, les jeunes parents ont également donné d'autres informations sur cette nouvelle grossesse en story. Souriants, le couple apparaît avec la petite Thi-Waï (née en octobre 2020). Au comble du bonheur, ils confient : "On vous a révélé notre secret ! (...) Nous qui voulions des enfants rapprochés c'est réussi ! On ne sait pas encore le sexe du bébé néanmoins on a été faire une écho il y a trois jours et en fait la gyneco a mis le sexe du bébé dans une enveloppe qu'on va envoyer à Nora (NDLR : une organisatrice d'événements) qui va organiser la fête Gender Reveal. Du coup on a fait totalement différemment d'avec Thi-Waï parce qu'avec Thi-Waï on voulait absolument savoir mais là l'idée c'est vraiment d'avoir la surprise en même temps que nos proches". "Tu vas être grande soeur mon coeur !", souffle ensuite Maxime à sa fille.

Dans sa story Instagram, Maxime révèle également comment il a appris cette grossesse d'une manière très inattendue. Il y a trois mois alors qu'Alizée lui avait demandé d'aller s'occuper de leur fille, il avait vu un test de grossesse positif dans la main de sa fille Thi-Waï. "J'étais vraiment pas prêt", confie le jeune papa.

Toutes nos félicitations à Alizée et Maxime !