Loïc Fiorelli (Secret Story) disparu des radars 6 ans après le jeu : il assume et s'explique !

En 2015, les téléspectateurs ont découvert Loïc Fiorelli dans la neuvième saison de Secret Story. Le charmant brun a intégré la Maison avec sa soeur jumelle Emilie Fiorelli. Ensemble, ils avaient pour mission de préserver le secret de ce lien fraternel. L'édition a été remportée par la belle Emilie lors d'une finale annulée le soir des attentats du 13 novembre. Depuis, Loïc Fiorelli se fait ultra discret. Plus de télé-réalité, plus de télé tout court d'ailleurs. Ce mardi 7 septembre 2021, il donne des nouvelles sur les réseaux sociaux et explique son absence.

En story sur Instagram, au cours d'une session questions/réponses avec ses 358 000 abonnés, Loïc est interrogé sur sa vie de couple, son quotidien de moniteur de ski... ou encore un éventuel retour à la télévision. "C'était drôle mais non, plus jamais la télévision", lance-t-il alors. Une réponse claire : aucune chance de le retrouver dans les Anges de NRJ12, Les Marseillais de W9 ni même La Villa des coeurs brisés sur TFX...

Loïc Fiorelli fait une croix sur le monde du petit écran. Mais pourquoi ? C'est la question qu'un internaute s'est posé, et à laquelle l'ancien colocataire de Mélanie Da Cruz, Coralie Porrovechio ou encore Ali et Alia, couple phare de l'édition, a répondu avec franchise. "Comme je disais, c'était drôle mais ça ne m'a rien apporté en particulier. Ça ne m'apportera rien d'en refaire. Les programmes, je n'arrive même pas à en regarder une minute... Une fois ok, mais pas deux. Après six ans, j'ai autre chose à faire, assure-t-il. On me dit souvent : 'Pour l'argent, vas-y'. Euh non merci, l'argent ne sera jamais un argument pour faire quelque chose que je n'aime pas."

Si sa soeur Emilie Fiorelli a poursuivi l'aventure télé-réalité dans Mamans & célèbres (TFX) avec ses enfants Louna (3 ans) et Farrell (1 an), tous les deux nés de ses amours avec le footballeur M'Baye Niang, Loïc Fiorelli campe sur ses positions. L'hiver, il est moniteur de ski tandis que l'été il loue des bateaux dans le Sud de la France. Entre mer et montagne, il semble avoir trouvé son équilibre...