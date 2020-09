Alia (Secret story) enceinte d'Ali ? Annonce-choc, les fans en colère

Sur la plateforme de partage de vidéos, les amoureux ont publié des images de leur séjour en Grèce, au Sani Resort, un établissement de luxe, avec pour titre : "Tir à l'arc et délire de femme enceinte." En réalité, dans la vidéo, Ali et Alia évoquent leur envie de reprendre le sport. "Chérie, tu as bien mangé, tu as pris du ventre", lance le jeune homme à sa belle sur le ton de l'humour.

Le petit ventre d'Alia ? "Elle a bien mangé !"

Et parler bidon leur a donné des idées ! Dans la salle de bain de sa superbe suite, le couple a pris la pose de manière à faire croire à un baby bump. "On met genre 'bientôt 3'", a lancé Alia, décidée à jouer le jeu jusqu'au bout. "Vous voulez qu'on ait un enfant, on va vous faire croire qu'on a un enfant, si vous voulez !", poursuit la belle brune. Et Ali d'ajouter : "Ils vont nous détester..." Avant la fin de la vidéo, l'influenceur précise tout de même qu'il s'agit là d'un fake. "Ce n'est pas vrai, elle n'est pas enceinte du tout, assure Ali. C'est juste qu'elle a bien mangé !"

Auprès de leur communauté, la blague a été difficile à digérer. En commentaires sous le post Instagram, les internautes sont nombreux à partager leur déception de voir que la grossesse d'Alia n'est pas réelle... "Ce n'est pas bien de nous faire ça", "Je boude", "C'est cruel", "Tout ça pour nous forcer à aller voir la vidéo", peut-on lire. La prochaine fois sera la bonne !