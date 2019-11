Alia et Ali (Secret Story 9) remariés : Robe moulante et pari fou face à Elvis

Ils s'étaient déjà dit "oui" l'année dernière (on ne connaît pas la date exacte) et avaient révélé les photos de leur union le 14 juillet 2018. Depuis, Ali et Alia, anciens candidats de Secret Story 9, continuent de filer le parfait amour et n'en finissent plus de publier des photos de leur couple, aux quatre coins du monde, malgré leur relative discrétion concernant leur vie privée.

Mardi 19 novembre 2019, pourtant, les deux amoureux ont choisi de partager un petit bout de leur intimité avec leurs followers. Et c'est Ali qui a surpris en postant une série de photos pour le moins intrigante. Très vite, la légende et les instantanés ne laissent pas de place au doute : sur un pari complètement fou, Ali et Alia se sont mariés une deuxième fois et ils ont fait les choses en grand ! En vacances aux États-Unis depuis le début du mois de novembre, les deux tourtereaux ont choisi de s'unir à nouveau, à Las Vegas, pour le meilleur et pour le pire. Et, comme à Las Vegas, on ne fait jamais rien normalement, c'est sous le regard malicieux d'un sosie du grand Elvis Presley qu'ils se sont mariés.

Sur les photos, Alia porte une robe blanche, très simple, mais glamour, dont les bretelles, toutes petites, tombent le long de ses épaules. Elle arbore une coiffure basique, agrémentée d'un petit voile léger. Ali, lui, est en costume noir à grands carreaux. La cérémonie semble s'être déroulée dans une petite chapelle, avec quelques bancs pour les invités. Les deux promis affichent de grands sourires auprès de leurs amis et, bien sûr, d'Elvis.

En légende, Ali écrit : "C'est parti d'un CAP/PAS CAP, mais finalement ça nous fait de sacrés souvenirs ! Merci à toute l'équipe, c'était un délire !". Il continue en remerciant tous ses amis présents pour l'événement et qui l'ont aidé à organiser la cérémonie.

Félicitations aux jeunes mariés (pour la deuxième fois) ! On leur souhaite tout le bonheur du monde.