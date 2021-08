Emilie Fiorelli et son ex M'Baye Niang : retrouvailles et 1er portrait de famille au grand complet

Voilà déjà un an qu'Émilie Fiorelli a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Farrell. Dimanche 22 août 2021, l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) a donc naturellement organisé une belle fête pour le bambin en compagnie de ses proches à Marseille. La jolie blonde a partagé une photo du jour J sur Instagram et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un portrait de sa famille au grand complet. En effet, on y découvre Émilie Fiorelli, magnifique dans une robe moulante, aux côtés de son aînée Louna (3 ans) et de son ex-compagnon M'Baye Niang, lequel porte leur fils dans ses bras. Tous se sont accordés en portant des tenues blanches.

"1 an déjà mon petit trésor. Le bébé le plus sage du monde, il s'est régalé", a légendé tendrement Émilie Fiorelli. Le footballeur a de son côté publié le même cliché.