Emilie Fiorelli de nouveau en couple avec M'Baye Niang, elle officialise leur amour

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, épisode 8 saison 10. Séparés depuis plus d'un an, les parents de Louna (née en avril 2018) et de Farrell (né en août 2020) semblent s'être une nouvelle fois réconciliés comme l'a annoncé l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) sur Instagram le 12 septembre 2021.

En légende de trois clichés où l'on peut découvrir le footballeur, Emilie et leurs enfants, elle écrit : "On a survolé des turbulences mais l'amour est plus fort que tout. Je vous aime ma famille." L'ancienne candidate de télé-réalité et M'Baye semblent donc s'être offerts une nouvelle chance et prêts à repartir sur des bases plus saines.