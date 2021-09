Emilie Fiorelli de nouveau en couple avec M'Baye Niang : elle prend une grande décision par amour

On les pensait séparés pour de bon mais le 12 septembre dernier, Emilie Fiorelli a créé la surprise en annonçant elle-même sa réconciliation avec M'Baye Niang, le père de ses deux enfants Louna (3 ans) et Farrell (1 an). Pour ce faire, l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) a partagé plusieurs clichés de leur famille unie au grand complet, commentant : "On a survolé des turbulences mais l'amour est plus fort que tout. Je vous aime ma famille."

Après des années tumultueuses, le couple semble aujourd'hui décidé à ne plus se quitter. D'ailleurs, Emilie Fiorelli a accepté de quitter sa ville de coeur qu'est Marseille pour suivre son homme à Bordeaux, où il vient d'être recruté en tant que footballeur. Une fois la nouvelle officialisée, la jolie blonde s'est empressée de solliciter sa communauté pour qu'elle l'aide à bien s'acclimater.

"Du coup, je vais avoir besoin de vous ! Principalement les Bordelais et Bordelaises", a-t-elle lancé en story Instagram vendredi 24 septembre, sous une photo de M'Baye Niang portant le maillot des Girondins. Et d'ajouter : "Let's go pour vos meilleures adresses à Bordeaux !" Restaurants et bars, salons de manucure et instituts esthétiques, parcs pour enfants, coach sportifs... Émilie Fiorelli veut tous les bons plans de la ville ! "Hâte de découvrir Bordeaux", s'est-elle réjouit en conclusion.

M'Baye Niang entame là un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle alors qu'il revient tout juste d'un prêt à Al-Ahli aux Émirats arabes-unis. Auparavant, il évoluait au sein de l'équipe de Rennes en Bretagne. Le club des Girondins a annoncé son recrutement ce jeudi mais, le mercato estival étant terminé, l'international sénégalais ne détient pour l'heure que le statut de joker médical. Il a signé pour deux saisons plus une en option.