Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, une nouvelle rupture : "Enfin heureuse", elle officialise leur séparation

Emilie Fiorelli, gagnante de Secret Story 9 (2015), a annoncé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram. Alors que son ancienne colocataire de la Maison des Secrets Coralie Porrovecchio vient d'annoncer le sexe de son deuxième bébé, elle avait une information bien moins réjouissante à partager : celle de sa nouvelle rupture avec M'Baye Niang.

C'est à l'occasion d'une nouvelle session de questions/réponses que les internautes l'ont appris. Etonné de voir que la maman de Louna (3 ans) et Farrell (1 an) n'avait toujours pas déménagé à Bordeaux, ville dans laquelle réside le footballeur depuis qu'il a été recruté dans le club des Girondins, l'un de ses abonnés lui a demandé quand est-ce qu'elle quitterait Marseille. "Non, je n'irais pas vivre sur Bordeaux. J'ai pris la décision de rester ici, jugeant être allée au bout de mon histoire. Certains couples ne sont pas faits pour l'éternité et d'autres pour une plus courte durée. Je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je suis enfin heureuse", a-t-elle répondu. Discrète en ce qui concerne sa vie privée, Emilie Fiorelli n'a bien entendu pas souhaité en dire plus sur les raisons de leur rupture. Cela leur appartient.

C'est en 2016 que la jumelle de Loïc et M'Baye Niang se sont mis en couple. "On s'est croisés sur Marseille, il allait passer un examen. Il a essayé de me recontacter, il a réussi et je suis tombée dans ses filets. Ça se passe très bien, c'est le coup de foudre", confiait-elle au micro de Purepeople en juillet de la même année. De leurs amours est née la belle Louna il y a trois ans et, peu de temps après, elle a annoncé leur première rupture. Mais en décembre 2018, c'est leur réconciliation qu'ils officialisaient en photo. A l'occasion des fêtes de fin d'année, ils avaient posé ensemble pour le plus grand plaisir de leurs fans. Deux ans après, la jeune femme est retombée enceinte. Et, un mois avant son accouchement, une nouvelle séparation était à l'ordre du jour.

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang ont une fois de plus tenté de recoller les morceaux comme les internautes ont pu le découvrir en septembre dernier. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Emilie avait même accepté suivre son homme à Bordeaux. Un déménagement qui n'aura donc jamais lieu.