Paul Pogba marié : somptueuse fête pour les 28 ans de sa femme Zulay

C'est ce que l'on appelle un mal pour un bien. Arrivé pour le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, Paul Pogba a rapidement dû quitter ses coéquipiers. Le joueur de Manchester United a ressenti une gêne musculaire et il n'a ainsi pas pu participer à la qualification pour la prochaine Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. On imagine que le joueur de 28 ans a été plutôt frustré par cette blessure, mais il a su faire contre mauvaise fortune bon coeur puisqu'il est parti en vacances avec sa chère et tendre.

S'il a sûrement dû regarder les exploits des Bleus à la télévision, le père de deux garçons n'a pas dû s'ennuyer puisqu'il a décidé de se rendre à Dubaï avec Zulay. L'occasion pour les deux amoureux de célébrer un très bel évènement puisque la Bolivienne fêtait ses 28 ans. Extrêmement populaire sur Instagram avec 50 millions d'abonnés, Paul Pogba en a profité pour partager quelques photos de ce beau moment avec ses fans. Il a mis en ligne hier trois photos de la superbe soirée d'anniversaire de sa compagne et c'est peu dire qu'il avait mis les petits plats dans les grands pour cet évènement ! "Meilleure femme, meilleure mère, ma reine ! Masha'Allah. Joyeux 28ème anniversaire, ma vieille", écrit-il plein d'humour en commentaire.

Une publication qui a beaucoup plu à sa communauté puisqu'elle a déjà reçu plus de 1,6 millions de likes en moins de 24 heures. Sur les clichés on peut voir les deux tourtereaux prendre la pose devant un décor somptueux fait de ballons couleur or, de pétales de rose formant un coeur et bien sûr d'un ballon formant un 28. Zulay a l'air aux anges aux côtés de son mari, casque rouge vissé sur le crâne et sourire radieux. La belle blonde est magnifique dans un ensemble noir du plus bel effet. Une publication qui a visiblement touchée Yannick Noah puisqu'il a envoyé une série d'emojis coeur rouge pour les deux amoureux.