Charles Leclerc s'éclate au Mexique avec sa compagne Charlotte Siné

C'est une nouvelle saison particulièrement intense et mouvementée qu'ont vécu les pilotes de Formule 1 cette année. Un championnat qui s'est joué dans le dernier tour de la dernière course de l'année et qui a vu le jeune Max Verstappen triompher devant la légende Lewis Hamilton. Un scénario complètement fou qui a mis fin à une compétition usante pour les pilotes qui profitent désormais de vacances bien méritées. Si on a vu Lando Norris du côté de Dubaï, pour Charles Leclerc c'était direction le Mexique cette année. Septième du championnat, le pilote monégasque qui défend les couleurs de la Scuderia Ferrari a emmené sa copine Charlotte Siné et une bande d'amis faire la fête au soleil.

Comme il l'a dévoilé sur son compte Instagram à ses 5,9 millions d'abonnés, Charles Leclerc a passé des moments magiques au Mexique. Sur une série de quatre photos, on peut voir que le séjour n'a pas été de tout repos, mais plein de sensations fortes. Aux côtés de sa moitié, le pilote de 24 ans a profité d'une plongée incroyable dans les fameuses cénotes mexicaines, ces grottes remplies d'eau qui regorgent de trésors culturels. Aussi à l'aise dans l'eau que derrière un volant, le coéquipier de Carlos Sainz Jr. a même pris la pose à côté d'une statue immergée.

Le voyage ne s'est pas arrêté là puisque le petit groupe a également profité de ce séjour touristique pour visiter les mythiques pyramides aztèques qui font la renommée du pays. "Mexique, tu as été incroyable", résume Charles Leclerc en commentaire d'une publication qui a déjà reçu plus de 780 000 likes. La belle Charlotte Siné a elle aussi partagé une photo de ses belles vacances en Amérique centrale. Sur son compte Instagram où elle est suivie par près de 400 000 abonnés, la jeune femme de 22 ans a posté une belle photo de son couple pour célébrer 2022. "Une nouvelle année à tes côtés. Je t'aime", a-t-elle simplement écrit pour accompagner une photo où les deux amoureux profitent d'un moment de détente à deux.