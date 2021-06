Charles Leclerc en couple avec Charlotte Siné : premier tapis rouge pour le pilote et sa compagne

Sur les réseaux sociaux, Charles Leclerc communique essentiellement sur le sport. Le pilote de l'écurie Ferrari enchaîne les courses. Il est actuellement 6e du classement de la saison 2021, avec 52 points. En tête, Max Verstappen (écurie Red Bull Racing Honda) est talonné par le champion du monde en titre, Lewis Hamilton (écurie Mercedes).

Lors de son abandon au Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc avait pu compter sur le soutien de sa compagne. "On est très tristes pour lui. Il est très déçu forcément mais il a la tête froide. Il avait ses chances de gagner aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine et les années à venir. En tout cas, il a démontré de quoi il était capable sur la piste lors des essais libres et des qualifs", avait confié Charlotte Siné à Nice-Matin. Une épreuve et une déception qui font aujourd'hui partie du passé...