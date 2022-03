Charles Leclerc, longtemps en couple avec une belle italienne : pourquoi a-t-il mis fin à leur relation ?

La nouvelle saison du championnat de Formule 1 devrait être une nouvelle fois très excitante et tout le monde espère le retour du duel tant attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen après une dernière course complètement folle. Si les cartes risquent d'être rabattus par les nouvelles règles instaurées, il se pourrait bien que Charles Leclerc tire son épingle du jeu au volant de sa Ferrari. Le Monégasque a terminé à la septième place du championnat et peut nourrir de très bons espoirs pour la suite.

Si tout se passe bien dans sa vie professionnelle, les choses sont également au beau fixe sentimentalement parlant. Charles Leclerc file le parfait amour depuis environ deux ans avec Charlotte Siné, une sublime brune de 22 ans. Les deux amoureux n'hésitent pas à afficher leur amour sur les réseaux sociaux, mais avant de se mettre en couple avec elle, le pilote, dont le père est décédé en 2017, a longtemps partagé la vie d'une jolie italienne. En effet, en janvier 2015, il croise la route de Giada Gianni, une étudiante dont il va tomber amoureux. Les deux tourtereaux vont être en couple pendant plus de quatre ans, jusqu'à leur séparation à l'automne 2019.

Charles m'a laissée, il veut se consacrer uniquement à Ferrari

Tout allait pourtant bien entre le beau gosse de 24 ans et la jeune femme, mais comme elle l'a expliqué en story à l'époque, ce dernier a fait un choix entre sa vie professionnelle et sentimentale. "Charles m'a laissée, il veut se consacrer uniquement à Ferrari", écrivait-elle à l'époque sur Instagram, visiblement très déçue de leur rupture. Une raison avancée par Giada Gianni, mais de son côté Charles Leclerc n'a jamais vraiment discuté publiquement de leur séparation.