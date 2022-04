Charles Leclerc : Week-end en amoureux avec la belle Charlotte Siné à Monte-Carlo

Les week-ends de liberté sont rares lorsque l'on s'appelle Charles Leclerc et que l'on est pilote de Formule 1. Depuis le début de la saison, le pilote Ferrari qui est en tête du classement devant les cadors Lewis Hamilton et Max Verstappen, n'a pas eu beaucoup l'occasion de pouvoir profiter d'un week-end relaxant. Parti aux quatre coins de la planète pour disputer la compétition automobile la plus prestigieuse du monde, le jeune Monégasque de 24 ans a d'autres passions dans la vie que les voitures puisqu'on a pu le voir assister à la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche dernier.

Natif de Monaco, Charles Leclerc a pu profiter d'une belle rencontre entre la star Stefanos Tsitsipas et l'Espagnol Davidovich Fokina. Un beau match remporté par le Grec qui fait aujourd'hui partie des meilleurs compétiteurs du monde. Le pilote de la Scuderia Ferrari était lui dans les tribunes pour profiter du spectacle au côté de sa chérie, Charlotte Siné. Il avait opté pour une tenue estivale avec une jolie chemise blanche légère parfaite pour la saison (photos à retrouver dans le diaporama). Les deux tourtereaux n'étaient pas les seuls stars présentes pour l'occasion, puisque le prince Albert II de Monaco était là, accompagné par Mélanie-Antoinette de Massy, fille de la disparue Elisabeth-Ann de Massy, qui n'est autre que sa cousine.

Des stars venues en nombre pour assister à la finale

On a vu du beau monde dans les tribunes également, à l'image de l'ancienne star du tennis Henri Leconte. L'ancienne mannequin suédoise Victoria Silvstedt a également fait une apparition remarquée dans les gradins, tout comme l'influenceur star et grand copain de Pogba et Mbappé, Khaby Lame. L'actrice Cyrielle Claire et son mari Michel Corbière ont également fait le déplacement pour cet évènement très couru sur le Rocher. Un dimanche idéal pour Charles Leclerc et Charlotte Siné, sous le soleil de la principauté et entourés de stars !