Stefanos Tsitsipas : Sa finale à Roland-Garros perturbée par une tragédie

Une triste fin de semaine pour Stefanos Tsitsipas. Après deux semaines fortes en émotions et avoir accédé à sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros, le joueur de tennis grec vient d'annoncer une terrible nouvelle. Sur son compte Instagram, le séduisant sportif de 22 ans a révélé être en deuil. Il a perdu sa grand-mère paternelle, et l'a appris quelques minutes seulement avant d'affronter Novak Djokovic.

En légende d'une photo de lui à Roland-Garros, prise juste après sa défaite, il écrit : "La vie, ce n'est pas gagner ou perdre. Il s'agit de profiter de chaque instant de la vie, seul ou avec d'autres. Vivre une vie pleine de sens, sans misère ni abjection. Soulever des trophées et célébrer des victoires, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. Cinq minutes avant que j'entre sur le court, ma grand-mère bien-aimée a perdu son combat pour la vie. Une femme sage, dont la foi en la vie et la volonté de donner et d'offrir ne peuvent être comparées à quiconque d'autre que j'aie rencontré. Il est important qu'il y ait plus de personnes comme elle dans ce monde. Parce que des gens comme elle vous font vivre. Ils vous font rêver".