Novak Djokovic offre sa raquette à un enfant après sa victoire à Roland-Garros, l'adorable vidéo

Je ne pourrais pas être plus heureux

Il faudra, désormais, garder précieusement cet objet de collection. Avec cette raquette, Novak Djokovic s'est offert une deuxième victoire à Roland-Garros - la première a eu lieu en 2016 - et son 19e titre en Grand Chelem. Le Serbe est devenu le premier joueur de l'ère Open depuis 1968 à remporter au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs, le troisième de l'Histoire après les Australiens Roy Emerson et Rod Laver. "Je ne pourrais pas être plus heureux ni plus satisfait du scénario des 48 dernières heures, a-t-il avoué en conférence de presse, comme le rapporte l'AFP. Batailler pendant plus de quatre heures avec Rafa sur ce court, et recommencer, sans m'être entraîné hier, avec les batteries rechargées autant que possible, un autre combat de plus de quatre heures contre Tsitsipas : je classe ça dans le top 3 de tous les succès et de toutes les expériences de ma carrière professionnelle..."