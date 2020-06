Albert et Stéphanie de Monaco en deuil : Elisabeth-Anne de Massy est morte

La baronne Elisabeth-Anne de Massy, fille de la princesse Antoinette, est décédée à l'âge de 73 ans dans la soirée du mercredi 10 juin 2020 au Centre Hospitalier Princesse-Grace. Cousine du prince Albert II de Monaco, elle était également la marraine de la princesse Stéphanie, sa cousine de dix-huit ans sa cadette.

Figure incontournable de la principauté de Monaco, sa présence, discrète mais constante auprès de son cousin germain le prince Albert II, se faisait chaque année plus remarquable à l'occasion du Masters de tennis de Monte-Carlo : présidente de la Fédération monégasque de tennis depuis 1992 et du Monte-Carlo Country Club depuis 2008, Elisabeth-Anne de Massy prenait part à l'événement avec un plaisir non dissimulé, souvent accompagnée (et parfois suppléée) par sa fille Mélanie-Antoinette Costello de Massy. Parmi ses activités associatives variées, elle était également bien connue pour son implication auprès des animaux en tant que vice-présidente de la SPA de Monaco, mais aussi comme vice-présidente de la Société canine de Monaco.

Née le 3 juillet 1947 en principauté, "Elisabeth-Ann, Charlotte, Mary, Kathleen, Dévote de Massy" était la fille de la princesse Antoinette (disparue en 2011) et du joueur de tennis monégasque Alexandre Noghès (décédé en 1999). Née avant le mariage de ses parents et légitimée après leurs noces en 1951, tout comme son frère cadet Christian et sa soeur cadette Christine-Alix (morte en 1989), elle avait été demoiselle d'honneur au mariage de son oncle le prince Rainier III et Grace Kelly en 1956.

Elle-même a été mariée à deux reprises : de sa première union, de 1974 à 1980, avec le baron Bernard Taubert, elle a eu un fils, Jean-Léonard, né en 1974 et plus rare sur la scène publique que sa demi-soeur Mélanie-Antoinette, née en janvier 1985 quatre mois après le remariage de la baronne avec le chorégraphe Nikolaï Costello de Lusignan... et deux mois avant leur divorce. Jean-Léonard, filleul du prince Albert, l'avait faite grand-mère en accueillant en 2009 un fils, Melchior, fruit de son mariage avec Suzanne Chrimes.

Infirmière de l'Hospitalité de Lourdes dans ses jeunes années, Elisabeth-Anne de Massy a au cours de sa vie participé à l'activité de plusieurs associations sous la présidence de sa mère la princesse Antoinette et avait repris son flambeau à la mort en 2011 de la doyenne de la famille princière. Outre les activités précédemment mentionnées, elle a ainsi apporté son soutien aux activités de promotion et de valorisation de la femme initiées par l'Union des Femmes Monégasques. Faite en 2009 commandeur dans l'ordre des Grimaldi, elle témoignait de son immense attachement aux traditions de la principauté de Monaco en participant aux grands rendez-vous de la vie du Rocher comme le fameux pique-nique des Monégasques (U Cavagnëtu) en septembre et ne manquait évidemment aucun des grands événements de la vie de la famille princière, comme le jubilé des dix ans de règne du prince Albert ou la présentation au public des jumeaux Jacques et Gabriella.

Une autre présence chère au prince Albert de Monaco s'éclipse. Le souverain devrait dans les toutes prochaines heures faire part de son chagrin.