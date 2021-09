Lewis Hamilton grillé à l'hôtel avec une célèbre influenceuse

Les performances sportives de Lewis Hamilton intéressent tout autant que sa vie amoureuse ! Ses fans les plus curieux l'ont surpris en compagnie d'une bombe dans la nuit de lundi à mardi. L'identité de la jeune femme, qui a rejoint le pilote de Formule 1 dans son hôtel, vient d'être révélée.

Lundi 13 septembre 2021, Lewis Hamilton et de nombreuses autres stars s'étaient rendus au Metropolitan Museum of Art, à New York. Le musée accueillait le Met Gala, vernissage d'une nouvelle exposition intitulée In America: A Lexicon of Fashion et consacrée à la mode américaine. Très élégant en costume Kenneth Nicholson sur les marches du musée, Lewis s'est changé et a enfilé une tenue plus confortable (composé d'un cardigan bleu marine, d'un pantalon jaune et de bottes noires) pour l'after-party.

La soirée post-Met Gala, animée par Rihanna, a eu lieu au Davide, dans le quartier de Meatpacking District à Manhattan. Lewis Hamilton a quitté le restaurant pour regagner son hôtel. Il y a été rejoint par une jolie brune, habillée d'une robe transparente révélant ses sous-vêtements et ses jolies formes. Elle répond au nom de Janet Guzman.