Cardi B, Nathalie, Bella Thorne... Toutes les célébrités avec un compte OnlyFans

De plus en plus de célébrités s'y mettent. De Bella Thorne en passant par Blac Chyna ou même Aaron Carter, de nombreuses personnalités ont décidé de se lancer sur OnlyFans, parce qu'après tout, pourquoi pas. Publier quelques photos dénudées contre une (parfois importante) somme d'argent, c'est intéressant pour tout le monde.

Blac Chyna sait de quoi elle parle, elle qui ose demander 50 dollars pour avoir accès à son contenu. Si, comme c'est le cas pour beaucoup de célébrités, il n'y a pas vraiment de différence avec les photos les plus osées de son compte Instagram, on y découvre du contenu qui plaira aux fétichistes des pieds.

À titre comparatif, Cardi B, elle, présente des tarifs bien plus abordables. Pour moins de 5 dollars le mois, on accède aux photos de la rappeuse. Un compte lancé après la sortie de WAP, avec Megan Thee Stallion, où elle a posté le making-of de ce clip déjà culte. "Non je ne montrerai pas ma vulve, ni mes tétons, ni mes fesses", avait-elle prévenu lors de l'ouverture de son compte.

OnlyFans reste toutefois largement plus connu aux États-Unis qu'en France, où même des youtubeuses ont sauté le pas. Tana Mongeau, Ashly Schwan, Trisha Paytas et bien d'autres... Bella Thorne, ancienne star de Disney, réalisatrice, actrice et auteure, a récolté 1 million de dollars en 24h (tout en faisant sauter la plateforme) lors de l'ouverture de son compte.

Côté français, on retrouve plusieurs personnalités de télé-réalité, d'Astrid Nelsia à Nathalie de Secret Story. La géniale Shauna Sand vient également de se lancer sur OnlyFans, où elle pourra publier ses photos les plus osées sans trop déranger Instagram et ses règles parfois archaïques (sur l'apparition des tétons, par exemple).

Pour l'instant, trop peu d'hommes célèbres se sont lancés sur la plateforme. On compte seulement Aaron Carter, célèbre frère instable de Nick Carter, qui vend ses nudes pour 24 dollars par mois.