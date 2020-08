Bella Thorne sur OnlyFans : l'actrice empoche un pactole énorme

Bella Thorne est coutumière de l'univers du X puisqu'elle a réalisé le film porno Her & Him pour Pornhub en 2019 et a reçu en récompense un Vision Award. Elle serait d'ailleurs très active sur OnlyFans. La compagne de Benjamin Mascolo - qui n'a pas l'air très jaloux de nature - répondrait à tous les messages qu'elle reçoit "pour apprendre à mieux connaître, de manière personnelle, tous ses fans" et partagerait des photos et des vidéos inédites. Le réalisateur Sean Baker - à l'origine des excellents Tangerine et The Florida Project - devrait réaliser un film documentaire sur l'expérience de l'actrice. Bella Thorne n'est pas la première célébrité à se lancer dans cette aventure. Avant elle, la Real Housewive of New York Sonja Morgan et la rappeuse Cardi B ont ouvert un compte. On en avait, toutefois, un peu moins entendu parler...