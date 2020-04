Bella Thorne : Superbe en bikini avec son petit-ami Benjamin Mascolo

Bella Thorne vit une grande et belle histoire d'amour avec son homme, le chanteur italien Benjamin Mascolo, depuis déjà plus d'un an. L'auteure et réalisatrice a partagé plusieurs photos d'elle en bikini, posant avec son homme, à l'occasion de leur premier anniversaire de couple. De jolis souvenirs d'eux lors de vacances en Italie. "Une année renversante ! Ici en Italie, j'ai trop hâte d'y revenir avec toi", a-t-elle écrit en légende.

Au début du confinement américain, au moins de mars 2020, Bella Thorne expliquait qu'elle ne verrait pas son compagnon Benjamin Mascolo."Je n'ai aucune idée de quand nous allons pouvoir nous revoir, mais nous célébrons notre premier anniversaire ensemble via FaceTime. J'aimerais être à nouveau dans les bras de ma rock star italienne", avait-elle légendé, à travers une série de photos publiées le 24 mars dernier.

Bella Thorne a également fêté le 420 comme il se doit : c'est à dire en fumant un blunt de sa propre marque de weed, Forbidden Flowers. En plus de vendre différents accessoires comme des grinders, boîtes de conservation ou du papier à rouler, elle met en vente trois variétés, une hybride, une indica et une sativa, disponibles dans plusieurs points de ventes en Californie.