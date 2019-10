Bella Thorne, réalisatrice de porno : Son film récompensé aux Pornhub Awards

Depuis la fin de sa série Shake it up sur Disney Chanel, Bella Thorne est sur une lancée créative déconcertante. Elle a définitivement perdu son image de tranquille adolescente star, se montrant sans aucun filtre auprès de ses fans. L'actrice assume désormais sa sexualité, comme quand elle était en trouple avec Tana Mongeau et Mod Sun, s'épanchant avec franchise sur ses problèmes de santé mentale ou encore sur les abus sexuels dont elle a été victime étant plus jeune.

À 22 ans, Bella Thorne est aujourd'hui auteure à succès (avec son livre Life of a Wannabe Mogul), mais aussi réalisatrice. Il y a quelques mois, elle avait annoncé son projet de film X en partenariat avec Pornhub, intitulé Her & Him ("Elle et lui" en français). Un film différent des autres qui a été primé lors des Pornhub Awards, célébrés le 11 octobre 2019.

Bella Thorne a ainsi reçu le prix Vision Award, qui récompense le meilleur réalisateur de l'année. Notons qu'elle était également nommée dans la catégorie "célébrités" aux côtés de son ex, Tana Mongeau, Kim Kardashian et Cardi B. Sur la scène du Orpheum Theatre de Los Angeles, la jeune femme s'est réjouie de cette si belle collaboration. "Je suis en train de travailler avec Pornhub à changer leur algorithme afin d'assurer la sécurité de tous au sein de ma communauté. Je suis vraiment très impatiente !", a-t-elle expliqué, avant de revenir sur le contenu de son film.

Faire Her & Him a "ouvert ma créativité mentale et m'a autorisée à vraiment repousser mes limites en tant qu'artiste et à être capable de montrer au monde une vision crue, nouvelle et fraîche de la beauté. C'était mon but premier." Bella Thorne rappelle également que son film explore "la relation entre un homme et une femme et cette bataille sur la domination". Il est d'ailleurs décrit comme une version "moderne, sexuellement explicite, de Roméo et Juliette, montrant deux amants ayant un désir infini l'un pour l'autre".