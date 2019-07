Bella Thorne, abusée sexuellement étant enfant : "Ça arrivait tous les jours"

Lors d'une interview à Good Morning America, le 22 juillet 2019, Bella Thorne s'est livrée sur son orientation sexuelle, se déclarant pansexuelle. L'actrice a également évoqué son passé difficile, elle qui a été harcelée et qui a subi des agressions sexuelles lorsqu'elle était enfant. En 2016, elle avait révélé s'identifier comme bisexuelle.

"Je suis pansexuelle et je ne le savais pas", a-t-elle déclaré. La pansexualité est l'attraction (sexuelle, romantique ou émotionnelle) envers des personnes, ne prenant pas en compte leur sexe ou genre. "Ce ne doit pas être une femme ou un homme ou quelqu'un qui s'identifie comme une femme ou un homme. C'est littéralement une personnalité, le fait d'aimer une personne. Ça n'a pas d'importance. Si j'aime ça, j'aime ça !", a poursuivi Bella Thorne. Plusieurs personnalités se sont déjà déclarées comme pansexuelles, notamment Miley Cyrus, Kesha, Amber Heard ou encore Janelle Monáe.

"Tu ne sais pas que c'est mal"

L'actrice de 21 ans évoque ensuite ses difficultés à accepter son corps, après des années d'abus sexuels durant son enfance. Un sujet qu'elle évoque dans son livre Life of a Wannabe Mogul: Mental disarray. Bella Thorne dit avoir subi ces abus de ses 6 ans jusqu'à son adolescence. Son agresseur serait un membre de sa famille. Elle pense avoir souffert du syndrome de Stockholm, où la victime sympathise avec son persécuteur.

"Quand tu as grandi avec ton agresseur, tu ne sais pas que c'est mal. Ça arrivait tous les jours, ça me paraissait normal", confie-t-elle, en expliquant être "en colère contre la société". "C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Rien n'est jamais fait à ce sujet, poursuit Bella Thorne. On ne regarde pas le problème en face et c'est en train de changer notre société. Ça façonne les filles d'une autre façon que ce qu'elles sont censées être."

L'ancienne star de Disney, qui souffre également de dyslexie, n'a pas été capable de lire jusqu'à un âge avancé. Aujourd'hui, elle a écrit un livre. "Toutes ces choses que je ne pouvais pas faire, j'ai réussi à les faire. Je n'arrivais pas à lire et j'ai appris en lisant des scripts", conclut-elle.

Rappelons que Bella Thorne est actuellement en couple avec le chanteur italien Benjamin Mascolo. Il y a quelques mois de ça, elle était en trouple avec le rappeur américain Mod Sun et la youtubeuse Tana Mongeau.