Shauna Sand en petite culotte : elle annonce l'ouverture de son compte OnlyFans

Elles sont de plus en plus à rejoindre OnlyFans. La Real Housewive of New York Sonja Morgan et la rappeuse Cardi B ont ouvert un compte... suivies de près par la divine Bella Thorne. Or, en se lançant dans l'aventure, le jeudi 20 août 2020, la jeune femme de 22 ans a explosé tous les records de la plateforme en empochant 1 million de dollars en une seule journée. La comédienne avait pourtant promis qu'elle ne publierait aucun contenu classé X, mais qu'elle utiliserait cet espace pour avoir "pleinement le contrôle" de son image, "sans censure, sans jugement, sans être cyberharcelée". On souhaite à Shauna Sand de rencontrer le même succès...