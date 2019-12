Shauna Sand entièrement nue : La Reine des neiges n'a qu'à bien se tenir !

Depuis le 20 novembre 2019, petits et grands se régalent des nouvelles aventures givrées d'Elsa. Sur internet, une Reine des neiges réservée aux adultes souffle également le chaud et le froid. Cette Queen, ce n'est autre que Shauna Sand, qui a décidé pour les fêtes de poser sans le moindre vêtement, tout simplement ! Entourée de flocons virtuels, avec en fond sonore le titre Baby, It's Cold Outside de Frank Sinatra, la divine playmate de 48 ans a prouvé que le temps n'avait aucune emprise sur les êtres éternels.

Reine du marketing

Diva du papier glacé, maîtresse du marketing, Shauna Sand avait bien une petite idée derrière la tête en dévoilant son postérieur sublime. Le coeur sur la main, l'ex de Lorenzo Lama s'est lancée dans la vente en ligne en concoctant pour quelques rares privilégiés des lots à retrouver sur son compte eBay. S'ils sont tous principalement composés de photographies dédicacées, l'un d'entre eux contient un maillot de bain deux-pièces, couleur jade, sur lequel elle a également apposé sa signature. Voilà une occasion en or de faire plaisir à votre entourage...