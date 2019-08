Shauna Sand, la bombe toujours explosive sur les réseaux sociaux

"Tu es oune poute, tu resteras oune poute" : ses mots résonneront éternellement dans les esprits des téléspectateurs férus d'émissions de télé-réalité. Personnage secondaire - mais néanmoins charismatique - de la troisième saison de Secret Story, protagoniste tonitruante de la série d'improvisation Hollywood Girls, Shauna Sand n'a pas décidé de s'assagir avec le temps. Pour preuve : son compte Instagram est un véritable défilé 2D de maillots de bain tous plus rikiki et fluo les uns que les autres. Les plages de Californie ont rarement connu plus belle sirène.

On a sans doute découvert Shauna Sand grâce à ses apparitions mouvementée à la télévision française. Et pourtant ! Avant de rejoindre notre petite lucarne, l'ex-égérie Playboy (tout de même élue Miss mai 1996) a infiltré le casting de séries américaines... mais bien connues à l'intérieur de nos frontières. Sa première apparition date de l'année 1995, alors qu'elle intégrait cinq épisodes en tout du Rebelle, programme dont son chéri de l'époque, Lorenzo Lamas, était la star. Elle a aussi côtoyé Alyssa Milano, Holly Marie Combs et Rose McGowan sur les plateaux de tournage : dans l'épisode 14 de la saison 5 de Charmed, elle incarnait une certaine Sienna dans une séquence mettant le marchand de sable à l'honneur. Avant d'être la Jenny G. d'Hollywood Girls, elle avait donc sacrément roulé sa bosse.