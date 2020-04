Blac Chyna : Elle publie une vidéo érotique de... ses pieds dans un saladier

Le cerveau de Blac Chyna fourmille d'idées toujours plus florissantes, même pendant l'épidémie de coronavirus. Après avoir proposé des appels FaceTime à 950 dollars ou de simples followback à 250 dollars, l'ex de Rob Kardashian a trouvé un autre service très spécial à proposer à ses fans. Des vidéos érotiques de... ses pieds ! Le 28 avril 2020, la maman de Dream (3 ans) a publié un teaser de ce nouveau business. Dans cette vidéo, on découvre les charmants pieds tatoués de Blac Chyna sous la douche, écrasant délicatement du raisin dans un saladier. Une nouvelle technique de foulage pour obtenir du bon vin directement chez soi ? Pas du tout, mais quelques secondes de pur bonheur qui donneront sûrement envie à tous les fétichistes, fans de l'Américaine.

Attention, pour découvrir les pieds de Blac Chyna pataugeant dans ce bol de fruits, il faudra en revanche mettre la main au portefeuille. Très prévoyante, l'intéressée propose plusieurs formules d'abonnement à ses followers. Pour les fétichistes débutants, un forfait "raisonnable" de 50 dollars par mois est proposé. Pour les amateurs plus affirmés, une offre est disponible à 127,50 dollars pour trois mois (avec 15% de réduction). Enfin, pour les professionnels du fétichisme, un forfait d'un an à 450 dollars (avec 25% de réduction) est à leur disposition.

Hormis ses délectables bains de pieds, Blac Chyna est toujours en guerre avec le père de sa fille, Rob Kardashian. Les parents se battent toujours pour la garde de Dream, Rob accusant Blac de menaces et de violences avec une arme. Si l'ancienne star de télé-réalité affirme avoir des "preuves irréfutables" de son innocence, Rob poursuit son ex et demande 700 000 dollars de dommages et intérêts, selon The Blast. Un nombre incalculable de bains de pieds devront être vendus pour parvenir à cette coquette somme !