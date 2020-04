Rob Kardashian : Menacé de mort par Blac Chyna, avec une arme chargée ?

"Chyna a beaucoup de force quand elle est ivre ou défoncée, ajoute-t-il dans son portrait peu flatteur de son ex-compagne. Au fil de la nuit, quand elle était de plus en plus bourrée, (...) elle est devenue très violente et agressive. Je crois qu'elle aurait pu me tuer, intentionnellement ou accidentellement, parce qu'elle était dans un tel état d'ébriété qu'elle aurait pu glisser et me tirer dessus." L'avocate de Blac Chyna, Lynne Ciani, a pris la défense de sa cliente en rappelant que le jeune homme avait déclaré sous serment qu'il n'avait pas été blessé, ne nécessitait aucune intervention médicale et qu'il n'avait pas sollicité la police.

Avant de raviver le souvenir de cette menace de mort présumée, Rob Kardashian et Blac Chyna avaient déjà échangé de nouvelles accusations. Rob a déclaré qu'il craignait pour la sécurité de leur fille quand en garde chez sa mère, dont il a pointé la consommation excessive d'alcool.

Chyna a expliqué à la justice que son ex-fiancé ne sortait pas de chez lui, car il était dépressif et qu'il avait des pensées suicidaires. Elle a également révélé que leur fille Dream s'était brûlée à deux reprises chez son père, à cause de la négligence de ce dernier.