Rob Kardashian : Nouvelle victoire dans le procès des menaces de mort

Justin Jones, Rob Kardashian et Blac Chyna étaient en litige depuis 2016. Le plaignant a d'abord accusé les parents de la petite Dream (3 ans) d'avoir dévoilé sa bisexualité à son insu sur les réseaux sociaux, et d'avoir communiqué son numéro de téléphone à leurs followers. Rob et Chyna soupçonnaient Justin Jones d'avoir vendu une photo de Chyna et lui en train de s'embrasser.

Justin Jones a également accusé Rob Kardashian de l'avoir menacé de mort, évoquant par texto la possibilité d'un recours à un homme de main. Pilot demandait 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Rob Kardashian a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Un juge a tranché en sa faveur en classant l'affaire.

Rob Kardashian et Blac Chyna sont toujours en litige pour la garde de leur fille. Blac Chyna (de son vrai nom Angela White) a récemment rédigé une déclaration sous serment dans laquelle elle affirme que son ex-fiancé avait des pensées suicidaires et qu'il était incapable de sortir de chez lui, car trop déprimé. Rob Kardashian a exprimé son souhait de réduire les gardes de Blac Chyna aux week-ends, sous la supervision d'une nourrice. Il considère que sa fille est en danger à cause de la consommation d'alcool excessive de Chyna.