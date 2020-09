Astrid Nelsia ultrasexy en bikini : ses fesses font le buzz

Leur brève séparation est donc bien loin derrière eux à en croire cette photo. Après avoir laissé entendre que Matheus Viera lui avait été infidèle en postant de nombreux messages en story et en supprimant toutes les photos de leur couple sur ses réseaux sociaux, Astrid Nelsia était réapparue au bras du sportif en juin dernier. Les amoureux s'étaient alors octroyé un romantique week-end dans un luxueux hôtel de Nice, l'hôtel Aston La Scala, dont le prix de la nuit approche les 300 euros.

Côté professionnel, la sulfureuse brune se fait rare depuis un moment dans les émissions de télé-réalité. Elle s'est consacrée à son statut d'influenceuse et s'est même lancée dans le commerce de photos dénudées. De son côté, son petit ami court toujours après les ballons ronds et voit sa carrière évoluer. En juin dernier, il annonçait avoir signé avec une nouvelle agence sportive, WX Sports Advisory, basée à Genève, sans pour autant communiquer plus d'informations sur un possible transfert de club.

Astrid et Matheus ont assumé leur coup de coeur en postant chacun une photo d'eux sur leurs réseaux sociaux au mois de janvier dernier.