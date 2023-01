Lewis Hamilton en couple avec une bombe brésilienne ? Cet indice qui ne trompe pas !

Si certains craignaient au départ de Michael Schumacher que la Formule 1 ne trouve pas de nouvelle star à mettre en avant, ils se trompaient. Avec l'arrivée de Lewis Hamilton dans les paddocks, la compétition reine du sport automobile a trouvé son nouveau roi. Septuple champion du monde (à égalité avec l'Allemand), il fait déjà partie des légendes de sa discipline et à 38 ans, il ne semble pas vouloir mettre un terme à sa carrière. Malgré la concurrence de plus en plus féroce et l'avènement du prodige Max Verstappen, le Britannique reste certainement le pilote le plus populaire au monde.

Malgré toute cette attention, Lewis Hamilton arrive à rester discret sur sa vie sentimentale et ce depuis sa relation très médiatisée avec l'ancienne chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Si l'on en croit les informations de nos confrères de Purepeople Brésil, le pilote britannique ne serait plus un coeur à prendre. En effet, il vivrait une belle histoire avec Juliana Nalu, un célèbre mannequin brésilien, également influenceuse très populaire sur Instagram, avec près de 840 000 abonnés.

Si aucun des deux n'a officialisé l'histoire, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour démarrer l'année, le sportif s'est rendu en Antarctique, comme il l'a montré sur ses réseaux sociaux il y a presque une semaine. Quelques jours plus tard, Juliana Nalu postait à son tour de jolies photos, dans un endroit qui ressemble fortement à l'Antarctique lui aussi.