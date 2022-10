Max Verstappen : Sa sublime compagne Kelly Piquet a eu un enfant avec un autre champion de F1

On dit souvent que le monde est petit... mais si l'on en croit l'histoire de Max Verstappen et de Kelly Piquet, il l'est encore plus dans la Formule 1 ! Pilote prodige, à seulement 25 ans, le Néerlandais qui vient d'être sacré pour la seconde fois champion du monde en 2022 devant l'Espagnol Carlos Sainz et le Monégasque Charles Leclerc, partage la vie de la belle brésilienne depuis quelques mois. Une jeune femme qu'il a connue sur les circuits : comme lui, elle est la fille d'un ancien pilote de F1 (Jos Verstappen pour l'un, Nelson Piquet pour l'autre) et a grandi dans le milieu.

Mais la jeune femme, qui vient de fêter ses 33 ans, a surtout partagé la vie d'autres pilotes de Formule 1 avant de conquérir le coeur du Néerlandais ! En effet, avant de tomber dans ses bras, celle-ci avait d'abord succombé aux charmes du Russe Daniil Kvyat (qui a d'ailleurs été remplacé dans son écurie en cours de saison par... Max Verstappen). Agé de 28 ans, celui-ci a partagé sa vie entre 2016 et 2019, une période pendant laquelle ils ont accueilli une petite fille, Pénélope.

Une histoire désormais définitivement terminée pour la jeune femme qui roucoule aujourd'hui dans les bras de son beau pilote en jonglant avec la garde de sa fille, qu'elle n'expose quasiment jamais sur les réseaux sociaux. Cet été, elle avait cependant posté une rare photo de la petite Pénélope sur son compte Instagram lors d'une journée de vacances avec elle. Quelques semaines avant, la petite fille avait fêté son anniversaire en grande pompe, entourée de sa maman et de son célèbre beau-père et semblait radieuse dans leurs bras.

Cette petite Pénélope devrait d'ailleurs avoir un grand avenir sur les circuits de Formule 1 : entre son grand-père, son père, sa mère et son beau-père, son avenir semble tout tracé d'avance. Mais en attendant de former la fillette, le pilote de Formule 1 va devoir se concentrer sur sa carrière qui pourrait le voir dépasser tous les records. Et tout cela avec le soutien de sa compagne, qui était sublime à son bras cet été dans le sud de la France, non loin de Monaco où ils semblent résider.