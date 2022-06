Lewis Hamilton bientôt privé de Grand Prix à cause de... son piercing ?

C'est la grosse polémique du moment en Formule 1, mais elle pourrait vite être éclipsée par un autre problème. Ces derniers jours, une interview donnée par l'ancienne légende du sport automobile Nelson Piquet fait scandale. Le Brésilien de 69 ans a traité Lewis Hamilton de "petit nègre", provoquant un véritable tollé médiatique et une réponse assez rapide de l'intéressé. "Ce sont plus que des mots. Ce sont des mentalités archaïques qu'il faut changer et qui n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré par ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d'agir", a-t-il déclaré sur Twitter.

Une affaire qui a énormément fait réagir dans le monde de la Formule 1, mais après ses mots forts et justes, Lewis Hamilton pourrait être confronté à un autre problème de taille. Ce week-end, l'ex de Nicole Scherzinger rentre à la maison pour le Grand Prix de Silverstone, qui se déroule en Grande-Bretagne. Originaire de Stevenage, le pilote de 37 ans revient dans son pays natal et il espère bien briller, à moins qu'un point de règlement ne l'empêche tout bonnement de concourir ! Après des mois de tensions concernant le port d'un piercing au nez par le Britannique, il semblerait bien que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ait décidé de le sanctionner.

Hamilton ne compte pas céder à la pression de la FIA

Pendant plusieurs mois, la FIA a accordé une grâce à Lewis Hamilton, mais celle-ci se termine aujourd'hui. Cela signifie que le grand rival de Max Verstappen n'a plus le droit de porter son piercing au nez et si l'institution veut se montrer très sévère, elle pourrait aller jusqu'à l'empêcher de participer au Grand Prix de Silverstone. De son côté, le pilote ne semble pas du tout prêt à se plier au règlement imposé, tout comme le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui ne souhaite pas de compromis.

Si les relations sont très tendues entre Lewis Hamilton et la FIA, le pilote anglais pourrait être sanctionné financièrement et dans le pire des cas exclus de la course. Espérons pour le spectacle que la situation se règle à l'amiable d'ici à dimanche.