Charlene de Monaco en combinaison : son look audacieux capte l'attention au Grand Prix de Monaco

On ne l'arrête plus. Depuis son retour sur le Rocher, après un repos forcé en Suisse qui a suivi de longs mois retenue en Afrique du sud, Charlene de Monaco multiplie les apparitions officielles. Depuis quelques semaines, la princesse monégasque ne se fait pas prier pour participer à des évènements importants à Monaco. Ce dernier week-end de mai 2022, c'est le Grand Prix de Monaco qui a retenu toute l'attention. Pour l'occasion, c'est dans une robe bleue que samedi 28 mai, elle a éclipsé le prince Albert. Pour cette sortie, l'ancienne nageuse avait une nouvelle fois fait confiance à sa marque préférée Akris. Puis, le dimanche 29 mai alors que la pluie a quelque peu perturbé la course, qui a vu Sergio Pérez (Red Bull) s'imposer en haut du podium, Charlene de Monaco a de nouveau fait sensation dans un look audacieux.

En effet, pas de robe cette fois-ci pour l'épouse du prince Albert II. La Sud-africaine de 43 ans a misé sur une combinaison longue bleu ciel. Un look très stylé signé par une autre de ses griffes phares : Terrence Bray. C'est également une pièce de ce créateur qu'elle arborait quelques jours plus tôt à la Fashion Week de Monaco, tout comme sa fille la princesse Gabriella. Si Charlene de Monaco avait cette fois-ci opté pour une combinaison, la petite fille de 7 ans, elle, portait une robe Dolce & Gabbana, de quoi rivaliser d'élégance avec sa mère. Manches bouffantes et jambes évasées, coupe courte et cheveux blancs, Charlene de Monaco a une nouvelle fois fait le show, en marge du Grand Prix de Monaco.

Les enfants de Monaco font le show

Si Louis Ducruet et Andrea Casiraghi, venu en famille, étaient présents, c'est Charlotte Casiraghi qui a elle aussi capté l'attention des photographes présents. La fille de Caroline de Monaco a fait le déplacement avec son fils Raphaël. Chic en Chanel, la jeune femme de 35 ans tenait fort la main de son aîné, fruit de ses amours passés avec Gad Elmaleh. Une rare sortie pour la mère et son fils, placée sous le signe du sport pour cette 7e manche du championnat du monde de Formule 1. Raphaël Elmaleh n'était pas le seul enfant présent puisqu'en plus de ses cousins Gabriella et Jacques de Monaco, on a également pu voir Francesco accompagnant son père Pierre Casiraghi, venu avec sa femme Beatrice Borromeo, ainsi que Sacha, Maximilian et India, les enfants d'Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo.