Charlotte Casiraghi chic en Chanel : main dans la main avec son fils Raphaël à Monaco

Ce week-end, le Grand Prix de Monaco, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, se tenait en principauté et on a vu du beau monde ! Alors que la princesse Charlene a fait sensation en robe bleue, éclipsant son mari le prince Albert, il fallait aussi compter sur la présence de Charlotte Casiraghi. Ce dimanche 29 mai, elle y faisait une sortie avec son fils Raphaël.

C'est un sous ciel voilé que Charlotte Casiraghi a été vue arpentant les allées du circuit, toujours aussi chic dans une tenue signée Chanel ; elle portait d'ailleurs une robe de la maison de couture française lors de son récent passage au 75e Festival de Cannes. Cette fois-ci, la fille de la princesse Caroline de Monaco avait opté pour une robe courte grise et brillante aux motifs de la marque, issue de la collection prêt-à-porter printemps/été 2022. Un look complété par un sac à main noir matelassé à lanière en or et une paire de lunettes de soleil rouge, deux accessoires eux aussi siglés Chanel.

Souriante et détendue, Charlotte Casiraghi semblait ravie d'assister à ce tournoi de F1 même si son sport préféré reste l'équitation, elle qui est cavalière. La jeune femme âgée de 35 ans a partagé cette sortie en belle compagnie puisqu'on a pu la voir main dans la main avec son discret fils Raphaël. Le garçon, fruit de son histoire d'amour passée avec l'humoriste Gad Elmaleh et né en décembre 2013, était très élégant en costume. Sage comme une image, il n'était pas le seul enfant du clan monégasque puisqu'on a aussi vu Francesco tenant la main de son papa Pierre Casiraghi, venu avec sa femme Beatrice Borrome. Quant à Andrea Casiraghi, il était lui accompagné de son épouse Tatiana Santo Domingo et de leurs trois enfants, Sacha, Maximilian et India.

Le duo mère/fils, que l'on voit rarement ensemble à des évènements mondains, a pu apprécier les efforts des pilotes pour remporter la course malgré des conditions difficiles. C'est le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) qui a résisté jusqu'au bout pour l'emporter devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), à l'issue d'une course écourtée en raison de la pluie et d'un accident. La troisième place revient au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), devant Charles Leclerc, parti en pole position mais victime d'une erreur de stratégie de la part de son écurie Ferrari.

Sous les yeux d'environ 24 000 spectateurs sur le Rocher, dont un parterre de VIP parmi lesquels Zinédine Zidane - également vu lors de la victoire du Real Madrid le samedi - ou l'acteur américain Patrick Dempsey, Pérez signe sa première victoire de la saison et la troisième de sa carrière.