Liverpool-Real Madrid : Zidane en famille, Nadal et sa femme, Carlos Alcaraz... pluie de stars en tribunes !

Éternel et insubmersible, le Real Madrid a entretenu samedi sa légende européenne en décrochant sa quatorzième Ligue des champions aux dépens de Liverpool (1-0), dominateur mais vaincu au Stade de France, au terme d'une finale perturbée par d'importants problèmes logistiques. Même Cyril Hanouna en a fait les frais. Comme toujours, les tribunes du Stade de France étaient remplies de célébrités. Zinédine Zidane a ainsi été aperçu avec sa femme Véronique et ses fils Luca et Théo, tout comme Rafael Nadal et sa femme Xisca Perello, le roi d'Espagne Felipe VI, Nabilla, vraiment très enceinte et son mari Thomas Vergara ou encore Eros Ramazzotti, Thomas Pesquet et son frère Baptiste, Nicolas Sarkozy, Owen Wilson, Camila Cabello et la nouvelle star du tennis Carlos Alcaraz.

5 sur 5 pour Benzema

Karim Benzema, soutenu par son fils et Cora lors de la finale, a du coup remporté sa cinquième C1 sur cinq. Il n'a pas marqué, un but ayant été refusé pour hors-jeu par l'arbitre français Clément Turpin (43e), mais le meilleur buteur de la C1 (15 buts) cette saison a marqué des points décisifs pour le Ballon d'Or, battant ses rivaux Mohamed Salah et Sadio Mané. "En club je ne peux pas faire mieux. On verra ce qui se passe, mais je suis fier de ce que j'ai réussi", a savouré sur Canal+ l'avant-centre français, revenu à une unité du record de Francisco Gento (6 C1 remportées).

Un cafouillage jamais vu

Le gros cafouillage du match a eu lieu avant la rencontre. Le coup d'envoi a dû être retardé de 36 minutes en raison de difficultés d'accès au stade, un couac inédit dans l'histoire récente des finales de C1. L'avant-match a été marqué par des scènes de chaos, avec de longues files d'attente, des spectateurs criant leur colère et d'autres tentant d'escalader les grilles entourant le Stade de France, provoquant l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogènes. A 23H45, selon un premier bilan provisoire du ministère de l'Intérieur il y a eu à Paris et Saint-Denis "53 interpellations et 24 gardes à vue", avec 115 supporters légèrement blessés. La dispersion d'après-match s'est néanmoins déroulée "sans difficulté". L'UEFA a expliqué la pagaille "par des milliers de spectateurs qui ont acheté des faux billets qui ne fonctionnaient pas", alors que Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête, rapporte l'AFP.