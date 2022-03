Zinédine Zidane en famille à Paris : Véronique et les enfants réunis pour un anniversaire féérique

Disneyland Paris fête ses 30 ans cette année ! Pour l'occasion les stars et autres invités prestigieux se bousculent pour avoir leur photo devant le château de la Belle au bois dormant. Le 5 mars dernier, c'était au tour de la famille Zidane de se présenter dans le célèbre parc d'attractions...

La couple formé par Véronique et Zinédine Zidane est apparu tout sourire lors de leur passage à Marne-La-Vallée. L'ancien footballeur de 49 ans et son épouse étaient accompagnés de leurs quatre fils Enzo Zidane (26 ans), Luca Zidane (23 ans), Théo Zidane (19 ans) et Elyaz Zidane (16 ans). Le champion du monde 98 portait à l'occasion une doudoune beige et un pantalon en jean slim gris. Véronique portait quant à elle dans un manteau marron et arborait les fameuses oreilles de Minnie la célèbre souris (voir diaporama). De nombreux artistes avaient été photographiés ce 5 mars dans le fameux parc, comme Gims, Dj Snake, Stella McCarthney, Natoo, Audrey Lamy, Léna Mahfouf, Martin Fourcade, Guillaume Canet...

Mariés depuis vingt-huit ans - leur union avait été célébrée à Bordeaux en 1994 - Véronique et Zinédine Zidane se sont rencontrés alors que l'ex-entraîneur du Real Madrid était encore en formation à Cannes Près de trois décennies plus tard, le couple apparaît toujours aussi amoureux. Une passion longue durée transmise à leurs enfants, qui passent pour de sacrés romantiques !

En effet, lors de la dernière Saint-Valentin, c'est Théo 19 ans qui avait emmené sa petite amie dîner, la jeune Lilloise Alba Lorini. Aussi, la petite famille accueillera bientôt un nouveau membre. En effet le fils ainé de la famille, Enzo Zidane, a récemment annoncé la grossesse de sa fiancée Karen Goncalves. Elle devrait accoucher au mois de mai. Le fils Zizou, qui joue à Rodez (Aveyron) avait partagé la nouvelle sur Instagram, ce qui donnera à son père champion du monde une nouvelle responsabilité : celui d'être grand-père.